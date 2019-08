Detectan tumor maligno a Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, fue sometido este viernes a una intervención diagnóstica en la cual se confirmó la presencia en su organismo de un tumor maligno, informó en un breve comunicado la presidencia del país sudamericano.

El mandatario, quien fue internado la víspera para los estudios médicos, se encuentra en "excelente estado" y superó el procedimiento sin complicaciones, expresó el mensaje de la presidencia.

Sin embargo, se especificó que los resultados finales de los estudios se darán en los próximos días y serán la base de las futuras conductas terapéuticas del caso que afecta al presidente uruguayo.

"Por suerte está muy bien, se recuperó muy bien y se le pudo hacer el procedimiento sin ninguna complicación. Está despierto, está comiendo, está bárbaro", dijo el hermano del mandatario Jorge Vázquez en declaraciones difundidas por la prensa local.

El presidente paraguayo, de 79 años, se internó la víspera en las instalaciones médicas de la Asociación Española, donde su hijo y médico Alvaro Vázquez conformó un equipo de especialistas para atender el caso.

El presidente informó el pasado martes que se le detectó un nódulo en el pulmón derecho "con características malignas", por lo que se sometería a más estudios en Uruguay.

"Tanto los procedimientos diagnósticos como los eventuales tratamientos, los voy a realizar todos en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como ésta", declaró a la prensa el mandatario.

Vázquez, quien en marzo de 2015 asumió su segundo mandato presidencial y que concluye este año, indicó: "me siento perfectamente bien y no he tenido ningún síntoma visible atribuible", de acuerdo con el diario local El País.

Sin embargo, fuentes cercanas a Vázquez, quien ya gobernó al país entre 2005 y 2010, señalaron la posibilidad de que el presidente decida dejar el cargo para atender su salud.

ijsm