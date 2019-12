Detienen a diez jóvenes por violación grupal a una joven en Argentina

La Justicia tomará declaración en las próximas horas a diez jóvenes que fueron detenidos por la supuesta violación "en manada" a una joven en la localidad turística de Villa Carlos Paz, en la provincia argentina de Córdoba, informó este lunes el fiscal de Instrucción Ricardo Mazzucchi.



La mujer, que según medios locales tiene 18 años, denunció que había sido violada en la noche del jueves pasado "en manada" por diez personas en una casa alquilada por un grupo de amigos en la villa turística ubicada en la región central del país, a unos 750 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.



Los hombres fueron detenidos este sábado, imputados por abuso sexual con acceso carnal.



La Policía decomisó en la vivienda bebidas alcohólicas, teléfonos celulares, vestimentas y preservativos con material orgánico para hacer pruebas de ADN, confirmó el titular de la Fiscalía de Instrucción Nro. 2 de Villa Carlos Paz en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).



Los jóvenes, que habían llegado juntos a Villa Carlos Paz de vacaciones desde Buenos Aires, fueron arrestados el pasado sábado y permanecerán detenidos en la alcaidía de Villa Carlos Paz hasta que se completen los trámites procesales, precisó el fiscal.



Según declaró el titular del Ministerio Público, la joven conocía a uno de los integrantes del grupo y "eso motivó que ella fuera a esa casa".



"La joven se mostró muy impactada por el hecho que le había tocado sufrir y luego de recepcionarse la primera declaración fue trasladada a la ciudad de Córdoba a fin de ser examinada y contenida psicológicamente", precisó Mazzucchi.



El fiscal detalló que "el examen médico trajo luz acerca de que ella presentaba lesiones en su cuerpo compatibles con el tipo de hechos que ella manifestó en su denuncia".



El funcionario judicial no confirmó en tanto las versiones acerca de que entre los detenidos figurarían dos jugadores de las divisiones inferiores del club de fútbol Huracán.



Huracán emitió un comunicado en el que ratificó su "profundo repudio a cualquier acto de violencia en general y contra las mujeres en general" y aclaró que aún no se había confirmado la supuesta participación de dos jugadores de la institución en los hechos denunciados.



"De confirmarse las versiones periodísticas, el club no dudará en aplicar las medidas disciplinarias más severas respecto de los involucrados", sostuvo el club de fútbol de Buenos Aires en el comunicado que difundió este domingo a través de la red social Twitter.



El caso generó conmoción, ya que tuvo lugar días después de otra denuncia por violación "en manada" en la localidad bonaerense de Luján, a unos 80 kilómetros de la capital.



La Justicia investiga allí el caso de una joven que llegó al hospital de la zona con graves lesiones y afirmó que había sido violada por un grupo de siete hombres.