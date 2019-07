Detienen y vinculan a proceso al secuestrador de Norberto Ronquillo

Policías de Investigación detuvieron a Daniel Benítez Cruz, acusado de participar en el secuestro de Norberto Ronquillo el pasado 4 de junio.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que un Juez de Control lo vinculó a proceso, por el delito de secuestro agravado.

Incluso se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El Juez de Control estableció como plazo cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, luego de considerar que había pruebas suficientes en su contra por el delito de plagio.

El imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión el fin de semana y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional — el sábado—, el cual se cumplió esta tarde y concluyó con la vinculación del probable responsable.

De acuerdo con la investigación, el hombre participó en la privación de la libertad del estudiante la noche del 4 de junio, cuando salía de sus clases en la Universidad del Pedregal.

Pese a pactar un rescate con la familia, los restos del joven, de 22 años, fueron encontrados el 9 de junio en un terreno baldío, en la colonia Barrio de las Cruces, de la alcaldía Xochimilco.

NIEGAN PARENTEsCO. Su madre, Norelia Hernández, negó un presunto parentesco con Daniel, pues no lo conocen ni reconocen como familiar.

En días pasados, la señora Norelia rechazó conocer a la familia Hernández Guarneros, cuya etiqueta con dichos apellidos está bordada en una de las esquinas de la sábana roja en la que se encontró el cuerpo de su hijo.

El viernes pasado, la procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy, confirmó que por la etiqueta con la leyenda “Familia Hernández Guarneros” se encontró a 50 familias en la Ciudad de México, las cuales son investigadas.

Sobre el tema, la señora Norelia Hernández comentó que nunca se le notificó de la existencia de la etiqueta con los apellidos Hernández Guarneros, por lo que se enteraron a través de los medios de información.

“Coincide el apellido, pero nosotros no tenemos familia aquí en México aparte de mi hermana, que era con la que Norberto vivía. Hernández es un apellido que si no el más común, es de los más comunes; el otro apellido la verdad ni creo haberlo escuchado en mi vida, en Chihuahua no, ese apellido no, bueno, al menos yo no lo había escuchado”, explicó.

ENMUDECEN. La Procuraduría General de Justicia omitió dar detalles sobre la detención de uno de los implicados en el secuestro y posible homicidio del estudiante Norberto Ronquillo.

Pese a que la orden de aprehensión contra Daniel Benítez Cruz se cumplimentó la semana pasada, y a la Procuradora local se le cuestionó en varias ocasiones sobre los avances en las indagatorias y posibles detenidos, omitió informar sobre la detención de este probable responsable.

Al darse a conocer su captura y proceso penal a través del TSJ, la PGJ dijo no tener más detalles sobre dicha captura ni la relación con la víctima.