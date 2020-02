“Detrás de la violencia en la UNAM hay mano negra”: AMLO

Detrás de la violencia en la UNAM, “hay mano negra; siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos, para que no anden ahí en los sótanos”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reprochó la manipulación política de los grupos agresores: “En cualquier movimiento debe haber democracia. ¿Por qué no preguntar a alumnos, maestros?, ¿por qué una minoría se va a imponer? Es autoritarismo, conservadurismo. Que no vengan con el cuento de que son radicales y de izquierda quienes imponen. Además, nada de capuchas, ¿por qué taparse la cara? Un luchador social debe dar la cara y no apostar a la violencia, se recurre a la fuerza bruta cuando no se tiene la razón”.

Aunque se mostró respetuoso de la autonomía universitaria y de los procesos internos de diálogo y solución de conflictos, el gobierno federal, dijo, estará pendiente de la situación, para evitar paros injustificados.

“Diálogo con compromiso, eso lo que planteamos. Que no estén pensando los que provocan que nosotros vamos a caer en la trampa de la violencia, no nos vamos a enganchar en eso. Espero se resuelvan los problemas en la UNAM. No hay condiciones para un movimiento que paralice la Universidad”.