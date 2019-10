Detrás del muro, una reflexión sobre la obsesión de levantar barreras: Jaume Plensa

Jaume Plensa explicó que su escultura Detrás del muro reflexiona sobre la obsesión del ser humano por levantar murallas que impiden observar la realidad. “Nuestras manos son los grandes muros que levantamos delante de nuestros ojos, los más altos y opacos. No nos permiten ver ni estar al pendiente de nuestra realidad”, señaló en conferencia de prensa.

La escultura, de 7.5 metros de alto, se expone en el Patio de los leones del Museo Nacional de Arte (Munal), siendo la primera vez el escultor catalán expone su obra en México. “Es un momento en el que el mundo está convulsionando y es adecuado que, como artistas, creemos espejos en los que podamos reflejarnos y entender cómo podemos ayudar o aportar en este momento tan complejo”.

Esta obra, explicó nació para el Rockefeller de Nueva York durante la feria de arte Frieze, por lo que fue diseñada en proporción a los edificios y calles de esta ciudad, no obstante, el artista plástico señaló que “al verla en el corazón del Munal, veo que es perfecta porque en realidad está en escala con la gente”.

“Esta pieza ha venido a México y no puedo contarles nada sobre lo que significa un muro, sería arrogante, sólo puedo decir que yo vengo de un mediterráneo que no se ha convertido en el mar que yo soñaba, ahora es un lugar que parece un cementerio”, en este contexto, expresó, el arte permite observarnos a nosotros mismos y generar reflexiones que aporten a nuestra realidad.

Detrás del muro, resaltó, tiene la capacidad de relacionarse íntimamente con el espectador, pues más allá de crear puentes con la arquitectura y la Naturaleza, los construye con las personas que transitan alrededor de la escultura. “Nosotros somos como pequeñas hormiguitas delante de gigantes y, en esta indefensión, la escultura se convierte en una protección poética que te abraza y te ayuda a esta diferencia de escala”.

La obra está basada en el retrato, Chloe, una niña que vivía en Barcelona y que es uno de los 40 retratos que el artista ha elaborado en madera y bronce desde el 2004, mismos que ha retomado para la creación de nuevas piezas. “Ella tiene las manos delante de la cara y no la dejan ver la realidad. Esto es una protección que nos creamos nosotros mismos para vivir en cierto confort”.

La obra fue elaborada con una mezcla de fibra de vidrio y polvo de mármol, lo que le permite tener gran resistencia a la intemperie y, al mismo tiempo, tener suficiente ligereza para ser transportada, sin embargo, Jaume Plensa agregó que la escultura debe liberarse de sus características físicas y dar paso a las diversas interpretaciones alrededor de ella.

“Esta escultura no es exactamente una escultura, no está pendiente de su medida, peso, volumen o color, sino que habla de un estado de ánimo, esa es la parte que más emociona. No estamos viendo un objeto, sino entrando en un territorio que produce une estado de ánimo”.

Asimismo, resaltó que aunque le tomó ocho meses el concluir esta obra, hacerla le tomó 64 años y ocho meses, ya que “las cosas se definen por lo que hacemos y envejecer en escultura es maravilloso, es un depósito de memoria que te ayuda a entender mejor, no sólo el mensaje, sino la botella en que lo quieres mandar”

Por su parte, Carmen Gaitán Rojo, directora del Munal, resaltó que esta escultura de Jaume Plensa entra en diálogo tanto con obras que se encuentran en la colección permanente del museo de Lola y Germán Cueto, Diego Rivera, Abraham Ángeles y Rodríguez Lozano, así como con la arquitectura mexicana del siglo XX del Antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas.

“Jaume Plensa está estableciendo un diálogo con las vanguardias mexicanas, no sólo con las europeas. La idea es que a través de esta escultura se puedan resignificar las piezas que resguarda el Munal en su colección permanente”.

Finalmente, anunció que esta obra inaugura un nuevo espacio en el Museo Nacional de Arte (Munal) “Hay que reactivar el patio de los leones como un espacio escultórico, este lugar es poco visitado ya que el público se concentra en los interiores de este museo, en sus salas. Este proyecto está siendo sometido ante las autoridades, pero tenemos muchas ganas de que el siguiente año tengamos a Helen Escobedo, Ángela Gurría, Paloma Torres, Maribel Portela y Vicente Rojo, entre otros”, puntualizó en entrevista.

► La escultura Detrás del muro de Jaume Plensa se puede visitar hasta febrero del 2020 en el patio de los leones del Museo Nacional de Arte. Costo del boleto $70.00 pesos.