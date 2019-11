Dharius inicia una hermandad de raperos mexicanos

El rap mexicano, por años ha vivido en el underground de la música, sin embargo, en los últimos tiempos, poco a poco ha empezado a tomar más relevancia en la escena musical.

Una de las personas que ha visto cómo ha evolucionado este género es Dharius, exintegrante del Cartel de Santa, que a finales de los años 90 empezó a ser la bandera de un auge del movimiento rapero mexicano y quien comparte su experiencia con Crónica.

El rapero abandonó en 2014 a la agrupación regiomontana para iniciar su carrera en solista y durante ese tiempo ha seguido intentando darle relevancia al rap; por ello lanzó su sello discográfico el cual ya está empezando a dar frutos.

“El rap ha cambiado mucho desde los años noventa, yo sigo escribiendo de cosas que me pasan, tal vez ya no tanto del barrio porque ya no puedo estar ahí 24-7, pero platico de todas mis salidas y todo lo que veo”, comentó el intérprete en entrevista con Crónica.

El Clan Records, el sello discográfico que Dharius abrió para apoyar al nuevos talentos mexicanos, con la finalidad de hacer una legado de hermandad entre los raperos, para que todos hagan tocadas en vivo ya empieza a dar frutos, el primer artista promovido es Tiro Loko, quien estrena el sencillo “16 toneladas”.

“Ha estado conmigo en el escenario y desde chavillo me enseñaba rimas que componía; poco a poco lo fuimos puliendo para que sea de los mejores”, dijo Dharius y Tiro Loko añadió que su sencillo “es una presentación de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy y dónde me voy a quedar”.

Los raperos están de gira por el interior del país. Llegarán a la Ciudad de México el 6 de diciembre para presentarse en el Pabellón Cuervo.