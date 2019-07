DHL, una reflexión sobre lo incierto que puede ser el destino

¿Existe el destino?, ironiza Félix, un joven mensajero que siempre sabe a dónde dirigirse porque su trabajo es monótono y las decisiones las toma alguien más: el destinatario está escrito e incluso, le indican si el paquete es urgente o no. Pero ¿qué pasa si un día la dirección está mal?, esa es la trama de la obra de teatro DHL que tendrá funciones hasta el 14 de agosto en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.

La producción, que es unipersonal, es un proyecto escénico de Los Bocanegra Teatro, escrita y actuada por Luis Eduardo Yee y dirigida por Ricardo Rodríguez.

“Si bien nuestras acciones hablan por nosotros, la manera en que resolvemos nuestra vida se puede describir con el paso de nuestras acciones. De este modo, también hacer es ser. Somos lo que hacemos, lo que hemos hecho y lo que haremos nos construirá”, señala Luis Eduardo Yee.

Con un humor negro, la obra inicia con las pesadillas de Félix, se sueña volando y se pregunta por qué, si las alturas le asustan desde que estaba en la escuela; entonces decide llamar a su novia para que le ayude a encontrar respuestas.

Después, el protagonista que asegura no tener expectativas porque eligió un trabajo ideal para él pues se sabe poco inteligente, encuentra un paquete con una dirección que no conoce y eso no es posible.

“Yo conozco mi sector, Isabel la Católica, tengo mi sector asignado y lo recorro diario y esa calle no está”, comenta mortificado Félix.

“El protagonista de esta historia se va construyendo ante nosotros por medio de su accionar, que es también un modo de opinar sobre el mundo y de cifrar en el espectador un personaje que, a pesar de sus limitaciones, se esmera en superarse”, comenta Luis Eduardo Yee.

Conforme avanza la historia, la zona de confort del protagonista se altera. Al problema de la dirección desconocida se suma que Félix debe pedir una reunión con su jefe chino que le habla con proverbios que no entiende como: Mientras haya montes verdes, no hay que preocuparse por la leña”.