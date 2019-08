Día de marchas, bloqueos, plantones y caos por protestas de campesinos

Los campesinos que se manifiestan este jueves en la Ciudad de México exigen que se informe el destino de los recursos que se ahorraron durante la primera mitad del año y que no llegaron al campo, así como insistir en la reforma al artículo 27 de la Constitución.

Así lo aseguró el dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) en la Ciudad de México, Luis Tovar, quien encabeza el bloqueo en los accesos al edifico de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde se mantendrán durante toda la jornada bursátil, que concluye a las 15:00 horas.

En entrevista con Notimex, rechazó que se estén pidiendo recursos para las organizaciones, “estamos demandando que nos digan a dónde se fue el ejercicio disfrazado de ahorro, a dónde fue y a dónde se va a destinar”.

Asimismo, piden que los apoyos que ya están etiquetados para el campo lleguen directamente al campesino y “la demanda central es la reforma al Artículo 27 constitucional. Pensamos que es un artículo de corte neoliberal implementado desde (Carlos) Salinas que es el que genera mayor desigualdad y pobreza en el campo”.

El Artículo 27 de la Constitución establece que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada...”

Tovar agregó que una reforma profunda a dicho artículo permitirá hacer un nuevo pacto social con las organizaciones campesinas, porque se busca que el Estado vuelva a tener la rectoría sobre el sector agropecuario del país.

El dirigente indicó que se busca un diálogo únicamente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y con el titular de la Secretaría de Agricultura, Víctor Villalobos, quien no informa correctamente al mandatario federal.

“Es un funcionario que no ata ni desata y a parte no le informa al presidente, el presidente hace una declaración lamentable hace unas semanas que se andaba buscando recurso para las organizaciones, no estamos pidiendo recursos para ninguna organización”, defendió.

Alrededor de las 8:00 horas llegaron manifestantes de la CODUC a bloquear los accesos al edificio de la BMV, en el que también operan otras empresas; los manifestarán se mantendrán hasta las 15:00 horas, cuando concluye la jornada bursátil y se dirigirán hacia dos destinos: un contingente irá hacia la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otro hacia el Zócalo capitalino.

Demandan diálogo con Ejecutivo federal

Ante las manifestaciones en varios puntos del país, el Congreso Agrario Permanente (CAP) refrendó su interés de mantener un diálogo abierto con el Ejecutivo federal para implementar acciones y terminar con los rezagos que han lacerado por décadas a los campesinos.

Esas condiciones también han afectado a indígenas, jóvenes, mujeres y hombres del campo, al privarlos del gran potencial que representa la mitad del territorio nacional, apuntó el coordinador nacional del CAP, José Luis González Aguilera.

“Las organizaciones campesinas nos declaramos listas. Listas para abrir las puertas al diálogo, discutir en voz alta y fortalecer la unidad de acciones. Una unidad fundada en consensos reales que permitan accionar la tan anhelada transformación del campo mexicano”, externó.

En estos tiempos de política plural, indicó, las organizaciones campesinas pugnan por la construcción de equilibrios en la vida democrática del país.

El representante del campo agrícola reiteró su llamado para sumar trabajo, esfuerzo y compromiso por un nuevo pacto rural que transforme a México, por lo que demandó cinco puntos para ello.

Entre ellos, González Aguilera pidió al gobierno federal reconocer a las organizaciones campesinas como instancias de interés público, interlocutoras y corresponsables en el diseño, implementación, supervisión y evaluación de las políticas públicas agroalimentarias y agrarias.

Asimismo, demandó fortalecer la propiedad ejidal y comunal para garantizar el respeto a los derechos humanos y agrarios de la población rural.

Además de garantizar la soberanía y seguridad alimentarias a través de un nuevo modelo de desarrollo rural sustentable y orientado al bienestar de la población rural, para superar las asimetrías económicas, productivas y competitivas.

Hasta ahora suman unos tres mil 500 campesinos distribuidos en el Auditorio Nacional, Monumento a la Independencia y Estela de Luz, de acuerdo con los reportes.

Ello debido a que organizaciones que integran el Frente Auténtico del Campo (FAC) decidieron convocar a un paro nacional para hoy y mañana viernes que, de acuerdo con reportes, se bloquean los cinco accesos -Cuernavaca, Puebla, Pachuca, Querétaro y Toluca- a la Ciudad de México.

También se manifestan frente a las instalaciones de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Bolsa Mexicana de Valores y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), entre otros puntos del país.

Piden al Senado intervenga para diálogo con López Obrador

Campesinos que integran el Frente Auténtico del Campo (FAC) se instalaron alrededor del Senado de la República, en demanda de un mecanismo que permita el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de "aterrizar" las políticas de desarrollo para este sector.

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadoras Agrícolas (UNTA) en el sur de esta capital, Jonathan Rufino, consideró necesaria la intervención del Senado para que éste le haga un llamado al presidente a que dialogue con las organizaciones campesinas.

"Pedimos diálogo, nada más, el presidente está equivocado de que todas las organizaciones son iguales, que son corruptas, que todos queremos moche, eso es mentira, lo hemos comprobado", manifestó el dirigente en entrevista con Notimex.

Aclaró que ellos son un frente integrado, además de la UNTA, por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC).

Incluso, destacó que han acudido a la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir que se abran carpetas de investigación, y "si hay algo en nuestra contra lo pagaremos y asumiremos las consecuencias".

En entrevista por separado, Marisol Velazco y Maricela Gamboa, del Movimiento Social por la Tierra (MST), comentaron que provienen de diferentes estados de la República como el Estado de México, Michoacán, Jalisco e Hidalgo.

Marisol Velazco precisó que realizarán diversas acciones y que su estancia en el Senado es indefinida, hasta que no tengan una respuesta a sus demandas, entre ellas que el gobierno federal libere los recursos públicos para el campo.

Al recordar que este movimiento de marchas y mítines en la Ciudad de México y en diferentes estados también se debe a la conmemoración del natalicio de Emiliano Zapata, añadió que otra de sus peticiones es que se reforme el Artículo 27 Constitucional, porque atenta con la propiedad social, y se eche abajo la llamada “Ley Garrote” en el estado de Tabasco.

Señaló continuarán su movilización hasta que se resuelvan sus demandas, y mientras tanto alrededor de 300 personas mantendrán sus casas de campaña en los alrededores del Senado.

Por lo pronto, en el Senado fue cerrado el acceso para trabajadores y visitantes hasta nuevo aviso, y se prevé que continúe así durante este día y mañana viernes.

Afectan vialidad en Paseo de la Reforma y Zócalo capitalino

La vialidad en Paseo de la Reforma y el Zócalo continúa cerrada por la presencia de campesinos, ante lo cual autoridades capitalinas sugieren a la población tomar previsiones.

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló en su cuenta de Twitter @OVIALCDMX que ante la complicación vial por el avance de los manifestantes sobre Paseo de la Reforma, desde Auditorio Nacional hacia el Monumento a la Revolución, se recomienda circular por Circuito Interior, Puente de Alvarado y Eje Central.

Agregó que la circulación vehicular en el circuito de la Plaza de la Constitución también se encuentra afectada por la presencia de manifestantes entre Corregidora y Moneda, por lo que sugiere tomar Eje Central, José María Izazaga, Doctor Río de la Loza y Eje 1 Oriente Circunvalación como alternativa vial.

Indicó que también está cerrada la circulación en calle París, por manifestantes en inmediaciones del Senado de la República y como sugerencia vial dio Circuito Interior, avenida Ribera de San Cosme, Puente de Alvarado, Balderas, Doctor Río de la Loza y Chapultepec.

Debido al cierre de vialidades, el servicio en la Línea 7 del Metrobús será de Indios Verdes-Hospital Infantil La Villa a Glorieta de Colón, y se suspende en las estaciones París a Campo Marte, informó el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, en su cuenta @MetrobusCDMX en Twitter.

Las autoridades capitalinas también reportaron un bloqueo sobre Calzada San Antonio Abad al norte y Alfredo Chavero, colonia Tránsito, por inconformes, y sugirieron como alternativa vial el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Se manifiestan en plaza de cobro en Querétaro

En demanda de apoyos federales al agro, un grupo de campesinos se manifiesta en el Libramiento Noreste de Querétaro, plaza de cobro Chichimequillas, lo que provoca cierres a la circulación en la zona.

Los inconformes solicitan mayor presupuesto para atender al campo, en el marco del 140 aniversario del Natalicio del General Emiliano Zapata.

Pertenecen a la Unión Nacional de Trabajadores Agrarios (UNTA) y de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas.

Los campesinos se movilizan en el lugar de forma pacífica y anunciaron que mañana viernes entregarán a Oficialía de Partes del gobierno estatal una solicitud de audiencia con el gobernador Francisco Domínguez Servién, para exponer la problemática.

Realizan bloqueos en carreteras de Morelos, Oaxaca y SLP

Integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) realizan bloqueos en diversas carreteras de los estados de Morelos, Oaxaca y San Luis Potosí, en demanda de recursos y soluciones a los problemas del campo.

En el marco del 140 aniversario del Natalicio del General Emiliano Zapata, miembros de esta agrupación realizan movilizaciones en el aeropuerto local de la ciudad de Oaxaca, así como en la caseta de cobro del municipio de San Pablo Huitzo.

En Morelos, reportan el cierre de la carretera La Pera-Cuautla, a la altura del distribuidor vial, además del Paso Exprés de Cuernavaca.

Mientras, en San Luis Potosí, también se registra la toma de la carretera libre Valles-Ríoverde.

Asimismo, se reporta la presencia de integrantes del Frente Auténtico del Campo en la autopista México-Pachuca.

Toman caseta en límites de Tabasco y Veracruz

Integrantes de organizaciones campesinas tomaron la caseta de cobro Cárdenas-Coatzacoalcos, cercana a los límites entre Tabasco y Veracruz, en exigencia de diálogo con el gobierno estatal y federal sobre apoyos al campo y la derogación del Artículo 27 Constitucional, reportaron medios en redes sociales.

La manifestación arrancó alrededor del mediodía en el marco del 140 aniversario del Natalicio del General Emiliano Zapata Salazar, y en apoyo a organizaciones campesinas que realizan movilizaciones en varios puntos del país.

Campesinos agremiados a la Central Independiente Obrera Agrícola Campesina (CIOAC) protagonizan la protesta en el punto conocido como caseta de Sánchez Magallanes.

De igual forma, al reclamo se suman las protestas en contra de las reformas al Código Penal de Tabasco, en materia del aumento de pena para quienes realicen bloqueos de obras públicas o privadas, conocida como "ley garrote".

Al respecto, el secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, afirmó que en Tabasco no hay ninguna "Ley Garrote", sino una legislación en contra de la extorsión y a favor de la libre manifestación, como hoy ocurrió frente al Congreso del Estado por parte de trabajadores sindicalizados de una universidad.

En el caso de la manifestación en la caseta de Cárdenas- Coatzacalcos, señaló que se trata de un tramo federal que corresponde a Caminos y Puentes Federales (Capufe).

