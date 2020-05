Día del niño, lo que el coronavirus se llevó

Una de las celebraciones que se lleva a cabo año con año, de las más esperadas por los pequeños y que trae consigo los recuerdos dorados para los adultos ha quedado eclipsada ante la amenaza pandémica originada por el COVID-19.

Hoy los parques lucen vacíos, las risas de los niños quedaron aisladas en sus hogares, la música alegre que ponía a los niños a bailar ahora se ha remplazado por avisos preventivos invitando a la gente a quedarse en casa.

En las escuelas y alcaldías de la ciudad no hay nada que celebrar, el coronavirus ha cobrado otra víctima, dejando a cientos de pequeños tristes en su día.

Alejandra Pacheco, maestra de uno de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), vive un día del niño muy diferente a otros, un día que ella describe como deprimente.

“Solía preparar cientos de actividades para mis alumnos, las risas y el gusto de estar con ellos es parte de lo satisfactorio de mi trabajo, ahora con la pandemia, hacer esto a través de videollamada le ha arrebatado la magia a esta celebración”.

Explicar a los pequeños porqué este día no hay ni fiestas o convivios escolares es la difícil tarea que los padres han tenido que hacer en este su día.

“Cada año en esta fecha, mi hijo y yo visitábamos la tumba de su padre, quien falleció en un trágico accidente; ahora ni con videollamada le puedo dar ese gusto a mi peque”, comenta Norma, madre de Javier.

“Lo que me gustaba de este día era la kermés que hacían en la escuela y luego ir a ver a mi papá, pasar el día sin mis amigos no es lo mismo no hay ni videojuego o actividad que haga feliz este día estando en casa”, comenta Javier.

El joven de 10 años comenta a Crónica que espera que la pandemia termine pronto para poder ver a sus amigos, pues como él dice ahora todos los días son iguales.

A través de una videollamada, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Andrés, de 13 años, cuenta como sus planes de poder “casarce” con Angélica, su compañera de escuela, en la fiesta infantil que organiza su primaria han quedado frustrados.

“Lo peor que me pasó con el virus, fue que cancelaran la fiesta de mi escuela, no hay Día del Niño estando encerrado en casa”. Aunque el pequeño es consciente de la situación, extraña esos días en donde convivía con sus amigos.

“Todos los años mi abuelita Coni me prepara mi pastel y yo le ayudo, ahora dice mi mamá que no podemos ir a verla o podemos enfermarnos”, comenta Renata.

A sus seis años la pequeña aún no comprende el impacto de la situación y menos entiende por qué este día tiene que pasarlo en confinamiento y no con su abuela.

A través de Skype es la única forma en la que Renata puede ver a su segunda madre, como ella le llama, besando el monitor de la pantalla y gritando a todo pulmón “Te amo Coni” es la forma en la que la pequeña pasa este día en compañía de su abuelita.

“No podemos ir al parque o pasear a mi perrita, ya no es divertido estar en casa todo el día” comenta la menor.

Sin duda este día quedará en la memoria de muchos pequeños, pues como nuestros entrevistados lo comentaron: “Es el Día del Niño más triste” de su vida.