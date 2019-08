Día Nacional del Cine Mexicano celebra su diversidad

Hace dos años se escogió al 15 de agosto como el Día Nacional del Cine Mexicano, motivado porque justo en ese día pero de 1896 se dio la primera función pública de cine en el país. Desde entonces, cada año el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) organiza una gran cantidad de proyecciones gratuitas para celebrar lo mejor del cine de México.

Este año, en su segunda celebración, “lo más interesante de este año es celebrar la diversidad del cine mexicano, la diversidad de los públicos que hay, la diversidad de los espacios de exhibición que tenemos en el país”, dijo Lola Díaz González, subdirectora de Acervos y Circuitos Culturales del Imcine.

Se unieron esfuerzos con salas de cine, cineclubes, cine móviles que proyectan en parques, plazas y calles, centros culturales, instituciones educativas y cinetecas de todo el país. Seleccionaron espacios con los que el IMCINE trabaja desde hace años, algunos que han ido encontrando en los recientes meses y algunos otros que ha dado a conocer la Cedecine (Comunidad de Exhibición Cinematográfica):

“La idea es que promuevan el cine mexicano en sus ciudades y colonias. Encontramos lugarcitos en todo el país, son sitios que llevan años haciendo una gran talacha por promover el cine mexicano, entonces hay que voltear a verlos y reconocer su esfuerzo y colaboración”, dijo.

El programa contempla la proyección de 230 funciones en todo el país, en 137 espacios, con 58 películas, en las que se refleja una amplia diversidad de lugares y títulos, y alguna de ellas dobladas al tsotsil, tseltal y al zapoteco, en Oaxaca y en Chiapas. La programación está formada por películas con distribución independiente y de las siguientes distribuidoras: Alfhaville, Cinenauta, Corazón Films, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), Videocine, Cinépolis, Interior XIII, Artegios, Tonalá Distribución, Machete, Bestiario Films, Zycra Films.

“Tenemos películas del acervo clásico del Imcine como: Calzonzin Inspector o El lugar sin límites. También hay una oferta para el público infantil con filmes como Ana y Bruno o La leyenda del Charro Negro y tenemos películas que aún no llegan a salas comerciales como Feral y Olimpia, por mencionar algunas”, comentó.

Dijo que en el proyecto se incluyen cinco funciones diseñadas para exhibirlas con el apoyo de intérpretes del lenguaje de señas mexicanas, en Ciudad de México, Acapulco, Tijuana, Guadalajara y Chihuahua: “México es un territorio muy amplio y no podemos estar en todas las comunidades como quisiéramos, pero tenemos sedes de exhibición en todos los estados”, explicó.

Este año se podrán disfrutar de grandes títulos de películas mexicanas, estrenos que pasaron ­desapercibidos o duraron poco tiempo en cartelera o cintas mexicanas que aún no han salido a la luz, como: A six dollar cup of coffee, de Alejandro Díaz San Vicente y Andrés Ibáñez Díaz Infante; Ahí viene Cascarrabias, de Andrés Couturier; Ana y Bruno, de Carlos Carrera o Asfixia, de la cineasta tapatía Kenya Márquez…

También se dará el estreno de la tan esperada Atrás hay relámpagos, del cineasta Julio Hernández Cordón; el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, dirigido por Enrique García Meza y producido por Bertha Navarro; Cuando los hijos regresan, de Hugo Lara; la luminosa ficción El sueño del Mara’akame, de Federico Cecchetti; la ya clásica La jaula de oro, de Diego Quemada-Diez y la seminal Llámenme Mike, de Alfredo Gurrola, entre otros.

Los filmes se proyectarán gratuitamente en el interior del país del 12 al 18 de agosto, y sólo en la Ciudad de México las funciones libres serán el 15 de agosto, “debido a la oferta comercial que ya exige una buena demanda”.

A la celebración del Día Nacional del Cine Mexicano se suman también las plataformas digitales. FilminLatino tendrá disponible una nueva selección de 16 títulos a partir del 15 de agosto. Algunas serán funciones especiales gratuitas que se podrán ver por 24 horas, una semana o hasta un mes para los usuarios registrados.

Por otro lado, también Netflix lanzó la colección Celebramos el Cine Mexicano, compuesta de 20 películas seleccionadas. Del 12 de agosto al 16 de septiembre los suscriptores mexicanos podrán disfrutar de éxitos de taquilla, clásicos del cine contemporáneo hecho en México, dramas, comedias y documentales mexicanos. En la lista de títulos tenemos a Sexo, pudor y lágrimas, La dictadura perfecta, Ayotzinapa, el paso de la tortuga; La vida inmoral de la pareja ideal, Camino a Marte, Bayoneta, Tiempo compartido, Semana Santa, Bellas de Noche, La delgada línea amarilla y Roma, de Alfonso Cuarón.

Además Cinépolis Klic y Apple TV lanzarán promociones para contenidos mexicanos. En el apartado de la televisión pública, Canal 22, Canal Once, Once Niños y TVUNAM se suman con transmisiones especiales el 15 de agosto tanto de largometrajes como cortometrajes y programas que dialogarán sobre nuestro cine.

Educal también hará lo propio con un descuento del 10% en todos los libros sobre cine en sus tiendas de Cineteca Nuevo León y Cineteca Nacional y el día de la conmemoración con un descuento especial del 15% aplicable en la librería virtual.

Finalmente, cabe decir que la celebración coincide con el anuncio del Imcine en el que reitera que no hay recortes presupuestales en los tres principales fondos de apoyo de este organismo (Foprocine, Fidecine, Eficine) para el año 2019.