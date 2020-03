Diálogo resolverá cada asunto de los trabajadores del SNTE: Cepeda Salas

Cada asunto relacionado con los derechos de los trabajadores se atiende mediante el diálogo y así continuará, dijo el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Dijo que muestra de esto es la entrega que se hizo ayer a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Pliego Nacional de Demandas 2020 y su propuesta educativa.

Al inaugurar instalaciones de la Sección 17 del SNTE, en Metepec, dijo que en la integración del documento participaron casi un millón 300 mil agremiados, pues hoy como nunca antes el SNTE está abierto a la democracia sindical y no hay vuelta atrás.

Cepeda Salas dijo ante más de 600 trabajadores de la educación, que el SNTE vive nuevos tiempos de democracia y compromiso educativo.

Nunca más cacicazgos ni maximatos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; este sindicato no es de una persona, ni de una familia ni de un grupo, es de cada uno de quienes lo integramos, y eso lo tenemos que hacer valer, dijo con firmeza en su voz.

Los tiempos, dijo, de quienes simularon democracia para enquistarse por más de veinte años en la dirección del SNTE, quedaron atrás; de quienes simulaban compromiso educativo para obtener prebendas políticas y manejar patrimonialmente los recursos de los maestros.

Por su parte el secretario general de la Sección 17, Eliud Terrazas Ceballos, dijo que no se puede mirar permanentemente hacía atrás; no hay peor error que dar cabida a un pasado que ya no tiene sentido en el presente.

En el evento estuvo presente el secretario de Educación mexiquense, Alejandro Fernández Campillo, quien acudió en representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza.

ijsm