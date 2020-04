Diamantes en bruto: Adam Sandler, bien trabajado y pulido

En 2017 los afamados estudios A24 (de los más sólidos estandartes del cine independiente norteamericano en la actualidad), anunciaron su decisión de producir la nueva película de los hermanos Josh y Benny Safdie (Good Time: viviendo al límite), en la cual vuelven a narrar la historia de un lowlife quien intenta enfrentarse a un fatal sino aunque lleve todas la de perder. El resultado es Diamantes en bruto, filme que fue estrenado en nuestro país a través de la plataforma digital Netflix.

El protagonista de este largometraje es un joyero judío de nombre Howard Ratner (un frenético Adam Sandler), cuya vida atraviesa por una precaria fase, donde su inminente divorcio de su esposa Dinah (Idina Menzel), la fogosa pero nada fácil relación que sostiene con su amante Julia (Julia Fox) y su adicción a las apuestas, la cual le ha generado una considerable deuda con su cuñado, el prestamista y mafioso Arno (Eric Bogosian), lo tienen fatigado y al borde de la histeria.

Ratner centra las esperanzas de un mejor futuro en la subasta de un raro y valioso ópalo que ha importado desde África con muchos esfuerzos, y del cual piensa obtener una millonaria suma de dinero con la que pueda liquidar sus deudas y darse una buena vida. Pero (y como era de esperarse en una obra de los Safdie) las cosas se complican en parte por la intervención de diversos personajes —incluido el basquetbolista Kevin Garnett, quien aquí tiene una participación especial—; aunado a una serie de malas decisiones, errores de cálculo y autosabotajes que el personaje central se inflige, y a una cadena de jugarretas del propio destino. Esos inconvenientes lo obligan a modificar sus planes drásticamente, y tomar decisiones temerarias, llevándolo a nuevas complicaciones o de plano a pasar por situaciones límite y, finalmente, le conducen a un sorpresivo y abrupto desenlace.

El universo creado por los directores como trasfondo para esta historia, se corresponde en dureza y ferocidad con la de su personaje y sus desventuras. Un microcosmos urbano, de atmósferas rasposas, callejeras y estridentes, las cuales a más de un espectador pueden obstaculizar para adentrarse en la trama o que incluso podrían repeler. Pero, si se tiene la tenacidad de resistir los vertiginosos, adustos y altisonantes primeros minutos, la recompensa es una verdadera joya, donde Adam Sandler hace patente una de las máximas cinematográficas: un actor puede ser sacado de su zona de confort si se le pone enfrente una buena historia, un sólido guion y se somete a una dirección rigurosa y disciplinada, haciendo brotar lo mejor de él a la superficie.

Aquí vale hacer una advertencia: si se busca al Sandler bufonesco de producciones como No te metas con Zohan, Como si fuera la primera vez o Jack y ­Jill, es mejor no perder su tiempo con Diamantes en bruto. Pero si lo que se busca es al Sandler más desafiante (actoralmente hablando) de películas como Los Meyerowitz: La familia no se elige (Historias nuevas y selectas), Embriagado de amor o La esperanza vive en mí, definitivamente este filme les será indispensable.

Y más allá de la muy brillante interpretación de Sandler, lo que los Safdie ofrecen en este largometraje es un drama de suspenso y tintes noir, con sofocantes atmósferas y narrativa estresante, en donde relatan la crónica de un pobrediablesco personaje, quien intenta a toda costa salvar sus sueños (o lo que quedan de ellos), cuando ve impotente cómo éstos se le escurren entre los dedos, cual si de un fino y elusivo polvo de diamantes se tratara.