Diana Sánchez Barrios ayudará a ambulantes con $1,500

La lideresa de vendedores ambulantes se comprometió a no realizar manifestaciones ni protestas por las calles de la Ciudad de México.

Diana Sánchez Barrios, dirigente de comerciantes del Centro Histórico de la CDMX, dio a conocer que las y los agremiados que tiene en su organización “Pro-Diana” recibirán un apoyo económico.

“Ante la crisis que se vive en la Ciudad de México por la COVID-19 y que exige medidas de aislamiento social, el sector de los comerciantes en el espacio público se ve directamente afectado, ya que es un sector que vive el día a día.

“En ese sentido, en estos días se otorgará a nuestros agremiados apoyo económico que consistirá en la cantidad de 1500 pesos entregados en 2 partes, en tanto concluye la coyuntura actual”.

Manifestó que “A raíz de la crisis sanitaria que ha generado la COVID-19, en el gobierno de la Ciudad de México han anunciado apoyos económicos para distintos sectores de la población, consistentes en su mayoría en créditos cuyos montos y condiciones de pago varían. Sin embargo, para las personas que se autoemplean en el espacio público no hay apoyos reales”. Manifestó que en estos momentos de Emergencia Nacional se solidariza con la sociedad en su conjunto y con las instituciones del Estado, asumiendo una actitud responsable, sin dejar de lado el compromiso con sus representadas y representados.

Al tiempo que hizo un respetuoso y firme llamado a la jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum para que se sensibilice con el sentir de este segmento de la población que en la CDMX representa el 30% de su Producto Interno Bruto y abundó: “Trabajamos en un ‘Plan de Acción’ que contempla la ejecución de medidas y programas emergentes, destinados a apoyar a los comerciantes en general, ¡¡¡solicitamos sensibilidad y solidaridad, no pediremos nada regalado ni apoyo incondicional!!!”.

La también impulsora de la iniciativa de Ley en la CDMX, “Chambeando, Ando”, hizo énfasis en su preocupación en cuanto a los créditos que anunció la doctora Sheinbaum que serán asignados por FONDESO, es importante resaltar que están dirigidos a microempresas, y aunque contempla algunas categorías como la de emprendedores, que pudiera aplicar para las y los comerciantes populares, tampoco les han sabido explicar si pueden ser beneficiarios o no, enfrentándose además al problema de que la página de internet para registrarse no funciona y el personal de FONDESO no tiene idea de cómo será la dinámica de entrega de los recursos.

Al mismo tiempo, se comprometió a no realizar manifestaciones ni protestas por las calles de la Ciudad de México “seremos responsables y solidarios con todos los habitantes de nuestra Ciudad Capital y la Zona Metropolitana”.