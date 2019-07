¿Diarrea en vacaciones? Cómo prevenirla

Inician las vacaciones de verano para miles de personas y las diarreas son el mal que más se dispara en esta época.

Las enfermedades diarreicas desafortunadamente son el trastorno digestivo más común que padecen los seres humanos después de las gripas y resfriados. Aunque hoy suelen ser pasajeras no siempre son inofensivas por lo que requieren atención, en especial en esta época donde el calor, las lluvias y el cambio de hábitos alimenticios por estar de vacaciones están presentes.

Conocida también como diarrea del viajero o diarrea del turista, este tipo de diarrea es el problema de salud más frecuente cuando se está de vacaciones. Alrededor del 30% de los viajeros experimentan diarrea durante o poco después del viaje. La mayoría de las veces la diarrea del viajero no es un problema grave, pero si no es atendida puede provocar serios problemas de salud, además de cambios radicales en el itinerario de viaje, comentó el Dr. Alfonso Copto García, médico pediatra, coordinador académico del Colegio Mexicano de Pediatría (CMP).

“Ninguna diarrea es normal. La diarrea es un aumento en las evacuaciones y la pérdida de consistencia de las heces. Ante una diarrea es fundamental reponer inmediatamente todo el líquido perdido, una buena opción es el uso de tanato de gelatina (Tego) agente antisecretor y astringente que ayudará a mejorar el tiempo de recuperación y evitar la deshidratación, así como el uso de sueros orales, esto es importante de evitar sobre todo en niños y adultos mayores, quienes pueden llegar a presentar complicaciones en cuestión de horas.

Las enfermedades diarreicas son las que se disparan principalmente en época de calor y de intensas lluvias por que los alimentos se echan a perder más rápido y no se siguen las medidas adecuadas para para su conservación, esto facilita que las bacterias formen toxinas.

De hecho, la "diarrea del viajero", hace alusión a la enfermedad diarreica que se presente al viajar, la cual obedece que uno se relaja, modifica los hábitos alimenticios y los lugares donde se come, agregó el especialista.

Para el tratamiento de la diarrea del viajero se recomienda llevar dentro de tu botiquín de viaje medicamentos que no tengan absorción intestinal como la Nifuroxazida un antiséptico intestinal que tiene una buena cobertura contra Escherichia coli y Salmonella y que no ocasiona ningún tipo de desequilibrio en la flora intestinal.

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la diarrea del viajero, por lo que, al viajar, la buena noticia es que además de contar con medicamentos para prevenirla y evitar la deshidratación también se pueden tomar medidas preventivas para que no nos arruine las vacaciones, medidas tan simples como: lavarse frecuentemente las manos, preparar y consumir alimentos bien lavados y bien cocidos, en el caso de las frutas y verduras verificar que estén bien desinfectados o en su defecto evitar comerlos en puestos de la calle o lugares con pocas medidas higiénicas, extremar precauciones con la ingesta de agua no potabilizada o de dudosa procedencia, no pedir que a tu bebida le agreguen hielo, así como evitar comer en lugares que se sospeche del inadecuado manejo de los alimentos.

Para disfrutar de unas felices vacaciones, la mejor prevención es seguir una buena higiene y vigilar lo que se ingiere. Si la diarrea se prolonga más de cuatro días, es aconsejable acudir al médico para evitar consecuencias más graves en el organismo, advirtió el Dr. Copto.

ijsm