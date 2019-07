Dice Narro Robles que no ha pensado sumarse a otro partido tras salida del PRI

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, refirió que luego de su renuncia al PRI no ha explorado si quiera la posibilidad de sumarse o no a algún partido, aunque afirmó que mantiene relación con todas las fuerzas políticas.

“Yo hablo, lo he dicho muchas veces, hasta con el Diablo, con todos. Este país lo que necesita es garantizar su pluralidad”, indicó al ser consultado sobre si había un acercamiento con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al participar en el Conversatorio “Problemas y retos del sector salud”, organizado por la plataforma Futuro 21, expresó que sostiene los argumentos que dio al renunciar a su militancia de 36 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que en su momento, “tendré algo que decir”.

En el evento realizado en el auditorio “Valentín Campa”, el también exsecretario de Salud federal destacó que en la vida democrática de toda nación, las voces disonantes son parte primordial.

México, añadió, no puede ser un país de una sola visión, de una sola voz, sino de múltiples voces, algunas incluso disonantes, “y eso, es parte de la vida democrática y de una realidad nacional”.

Entonces, abundó Narro Robles, yo ya no soy integrante del PRI (...), tengo amigos en este partido político, el PRD y en todos los partidos políticos. Yo no voy a decir que no tengo relación con todos los partidos políticos.

