Dicharachero y autoritario

El presidente López Obrador citó al expresidente Ruiz Cortines al intentar explicar por qué no recibirá al poeta Javier Sicilia ni al activista Julián LeBarón.

No los recibiré para no hacer un show, un espectáculo. “No soy yo, es la investidura”, como decía Ruiz Cortines.

Don Adolfo fue un presidente dicharachero pero autoritario, de modo que la cita tiene jiribilla, ya que Andrés Manuel añadió que no le gusta ese manejo propagandístico. ¿De verdad no le gusta?

La marcha de las víctimas de la violencia arranca mañana jueves de Cuernavaca y llegará al zócalo capitalino el próximo domingo. Sicilia respondió diciendo que nunca han pensado lastimar la investidura presidencial. Lo que se requiere es un llamado a la unidad nacional, no más divisiones.

Reacciones encontradas

El desempeño de la Guardia Nacional en los trabajos de contención de los migrantes en la rivera del Suchiate generó reacciones encontradas al interior del grupo en el poder.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo la calificó de “salvaje agresión”. El canciller Marcelo Ebrard vio otra cosa. Dijo que no sólo no hubo agresión sino que la GN evitó una tragedia.

Más allá de los calificativos, Muñoz Ledo sostuvo que se violó el artículo 11 de la Constitución que garantiza el libre tránsito por el territorio nacional. Otro diputado de Morena, Benito Medina, dice que los efectivos de la Guardia “rescataron” a los migrantes.

Por cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la señora Piedra Ibarra, ante el desconcierto imperante prefirió hacer mutis.

El modus operandi

Los conflictos en diversas escuelas preparatorias de la UNAM se alargan de manera dañina para la comunidad académica. Las causas que los originaron ya fueron atendidas por las autoridades universitarias que han puesto sobre la mesa alternativas de solución, sin que los paristas muestren voluntad de negociación.

El fallecimiento de un joven al interior del CCH Azcapotzalco, al parecer por negligencia del servicio médico, abrió otro frente que ha sido aprovechado por los grupos de encapuchados de siempre.

Ayer por la tarde hubo de nuevo actos de vandalismo en la Torre de Rectoría, lo que recuerda el modus operandi que no busca la solución sino la provocación para escalar los conflictos.

El jaloneo del Insabi

El tema del Insabi se mantiene en zona de turbulencia.

Sigue el problema de instrumentación en los centros de salud y el desencuentro entre mandatarios estatales y el gobierno federal.

Sobre el primer punto el presidente López Obrador resolvió dar a conocer nombres, teléfonos y correos electrónicos de los funcionarios responsables de la correcta instrumentación del Insabi, Carlos Sánchez y Víctor Manuel Lamoyi, que a estas alturas ya tienen saturadas sus líneas.

A nivel político, los gobernadores del PAN, por medio de Martín Orozco de Aguascalientes, anunciaron la firma de un Convenio de no adhesión, de modo que no federalizarán los servicios de salud. La turbulencia no cede.