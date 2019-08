Diego del Real se va decepcionado

El lanzador de martillo Diego del Real se quedó corto en su lucha por merecer medalla de bronce al enviar el martillo a 74.16 metros, en su mejor lanzamiento para el cuarto sitio panamericano.

Los chilenos Gabriel Kehr con 74.38 y Fernando Mansilla con 74.23 se quedaron con las preseas de plata y bronce, respectivamente.

Del Real ni siquiera estuvo cerca de su mejor marca de 77.73 metros, con la que fue cuarto sitio en los Juegos Olímpicos de Río 2016, por lo que aceptó que su actuación dejó mucho qué desear.

“Muchos dirán que no fue mala, que del primero al cuarto no hubo mucha diferencia, pero no, perdí porque no di lo mejor o porque hubo tres mejores que yo, y eso no me gusta, yo tengo que ser aplastante en mis competencias y hoy no lo hice, así que me voy mal”.

SALTO ALTO. La mexicana Karla Terán culminó en el séptimo sitio en la prueba de salto de altura, prueba en que la ganadora fue Donaline Spencer, de San Lucía.Terán, originara de Sonora, saltó 1.79 metros, lejos de su marca de 1.88. Mientras, Donaline Spencer marcó 1.87m para el oro.