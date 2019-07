Diego Luna regresará a Star Wars

El actor mexicano Diego Luna informó que tras el verano se internará de nuevo en el universo de la saga Star Wars para dar vida otra vez al capitán Cassian Andor, en la precuela de Rogue one: A Star Wars Story (2015).

“Todavía no empieza (el rodaje), estoy tratando de alargar lo más posible el verano, pero ya pronto tendré que ponerme las pilas y enfocarme en eso”, comentó Luna a la prensa.

Cassian Andor es piloto, oficial de inteligencia de la Alianza Rebelde y líder de Rogue One, unidad que intenta robar los planos a la Estrella de la Muerte. Sin embargo, las cosas no salen como se esperaba y cuando transmiten con éxito el material, él y los miembros de su equipo son asesinados.

En la próxima entrega de la serie, se narrará a detalle quién fue Cassian Andor y cómo es que desde los seis años se convirtió en un rebelde. Luna dijo que no imaginó una nueva producción al respecto, pues pensó que en Rogue one: A Star Wars Story todo había terminado para él.

Luego de protagonizar en 2017 la obra Privacidad, en la que alternó funciones con Luis Gerardo Méndez en el Teatro de los Insurgentes, Diego Luna expresó su anhelo de subir a las tablas antes de que finalice el año.