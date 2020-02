Difunden audio con presunta voz del director general del IPN; habla sobre el Congreso

Un grupo de profesores, egresados y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional presentó ayer una grabación de audio en la que se escucha una voz —que ellos identifican como la voz del director general del IPN, Mario Rodríguez Casas—, que pide identificar a alumnos afines a sus propuestas de reforma de la institución, antes de que se publique la convocatoria para que las escuelas elijan a representantes para la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Dicho Congreso se debe realizar en marzo o abril de este año.

La grabación, según las personas que la difundieron, habría sido colectada en una reunión del director general del IPN con directores de escuelas en enero de este año, 2020.

En ese registro de voz, presentado por los profesores Daniel Ramos Sánchez, Silvio Lira Mojica y Arturo Raya, así como por el presidente del Consejo Nacional de Egresados, Marco Antonio Méndez, se escucha una voz que explica que a fines de enero y principios de febrero se realizarán consultas para elegir a los alumnos de las diferentes escuelas del IPN que integrarán la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico.

“Ahí tiene que estar su mano”, se escucha decir a la persona que dirige la sesión grabada. Afirmación que es contraria a las razones y formas como se acordó organizar el congreso, que fue un compromiso adquirido por las autoridades del IPN desde 2014, cuando grandes movilizaciones estudiantiles paralizaron a la institución en demanda de democratizar la vida interna del IPN.

“Yo les pido a los directores de esas escuelas, que la convocatoria va a salir, vayan pensando. Pero no vayan pensando nada más en eso, ya tenemos encima la elección de los congresistas. Vayan pensando en quién puede ser su representante y no me salgan con que los buenos no quieren ¿no? Para eso ustedes coordinan una escuela ¿sí? Para ir direccionando las cosas… Hay una serie de personalidades ahí cuya única intención es que las cosas no avancen y uno dice ¿Para qué?”, se escucha en la grabación.