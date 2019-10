Dinamita Márquez nominado a Salón de la Fama

Juan Manuel Dinamita Márquez y Jorge Travieso Arce, encabezan a los seis mexicanos nominados para integrar la clase 2020 del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York.

Márquez, retirado desde 2014, es recordado por el impresionante nocaut que le propinó al filipino Manny Pacquiao, Juan Manuel reinó en peso pluma, superpluma, ligero y superligero.

Arce es otro de los mexicanos que aparece en la lista, quien conquistó cuatro títulos absolutos, además de Israel Vázquez, ex monarca mundial de los supergallos, Laura Serrano, pionera en el pugilismo mexicano femenil y la ex campeona mundial, Ana María “Guerrera” Torres, además del entrenador Abel Sánchez, ex manager de GGG, completan la lista tricolor.

El cubano Joel Casamayor y los estadunidenses Bernard Hopkins, Timothy Bradley y Diego “Chico” Corrales son otros nominados, cuyos ganadores se anunciarán en diciembre para ingresar el 14 de junio del 2020 al recinto inmortal del boxeo.