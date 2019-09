Dios salve a la reina hizo vibrar al ritmo de Queen

Un gran homenaje a la banda Queen se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México, en una noche mágica que fue capaz de revivir al gran Freddie Mercury, de la mano de la banda tributo argentina Dios salve a la reina.

Corrían las diez de la noche cuando las luces del recinto se apagaron, una luz morada iluminaba el escenario y al ritmo de “Will we rock you”, fue como se arrancó la velada.

Los asistentes estaban emocionados, cantaban, coreaban y lloraban con las grandes interpretaciones de canciones como “Another one bites the dust”, “Killer queen” o “Somebody to love”.

Un espectáculo increíble, gracias a su trabajo de producción, en el que se podían ver grandes fanáticos de Queen disfrutar del homenajes e incluso niños descubriendo el mundo del rock y maravillados con esta música.

La escenografía y los vestuarios, sumados a la entrega de Pablo Padin (voz), Francisco Calgaro (guitarra), Matías Albornoz (batería) y Ezequiel Tibaldo (bajo), integrantes de la banda, fueron los que permitieron que se lograra esta conexión con el público desde el escenario

El momento clímax del concierto llego cuando se interpretó la grandiosa “Bohemian Rhapsody”, con un público totalmente entregado fue como tocaron uno de los más grandes éxitos de la historia.

La magia siguió con otros maravillosos temas como “Crazy little thing called love” o “Radio ga ga” y las emociones se pusieron a tope y la gente coreaba “We are the champions”.

Un homenaje increíble, una noche mágica y de ensueño llego a su fin con “I Want To Break Free” y “Don't Stop Me Now”, esta ultima fue la que concluyó el show que nos demostró que después de tantos años nadie puede detener la magia de Queen

lrc