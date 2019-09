Diputada y verdulera

La diputada petista Leonor Gómez Otegui utilizó una camioneta y personal con distintivos del del Congreso capitalino para ir a vender frutas y legumbres a un puesto que ella misma comandó sobre la calle y frente a su módulo de Atención Ciudadana, en la colonia Roma Norte.

Fue en la calle Morelia, esquina con Durango, donde se mezclaron mujeres con bolsas del mandado y personas que vestían chalecos con el logotipo de la legisladora y del Congreso de la CDMX; todos encabezados por la congresista al grito de ¡lleve, lleve!

Así se comercializaron lechugas, aguacates, plátanos…

Los compradores dejaron su nombre en un registro realizado a mano por personal de la diputada.

Además se instaló sobre la acera un módulo oftalmológico para ofrecer exámenes de la vista y venta de lentes (en caso de ser requeridos) a precios accesibles.

Incluso, a las 15:00 horas, en el sitio ubicado en la calle de Morelia y Durango, lleno de mujeres con carritos y bolsas de mandado, se ofrecieron “masajes relajantes” para curar el estrés.

En tanto que las frutas y las verduras se ofertaron a menor precio del establecido en mercados, tianguis y supermercados.

El aguacate se vendió en 35 pesos, cuando en otros sitios se consigue en 50.

Los lentes se vendieron a menor precio, a diferencia de la óptica que se encuentra a unos metros donde la diputada estacionó la camioneta con logotipos del Congreso de la Ciudad, en la que tenía la mayor parte de la mercancía para comercializar.

Al estar atendiendo a la gente, la mayoría señoras, la diputada Leonor comenzó a grabar un video en el que invitaba a los vecinos a visitar su puesto de frutas y legumbres; y se maquilló mientras daba a una mujer el precio de los jitomates, puesto que quería verse bien en la grabación.

Los vecinos que asistieron prefirieron comprar los alimentos a bajo precio que denunciar lo que hace falta en la colonia, como baches, falta de luminaria o arreglar una alerta sísmica, que de acuerdo con algunos vecinos no sirvió el día del simulacro.

“Vi el puesto y mi dijeron que llevara a mi familia, y como anda bien barata la manzana y el aguacate, pues mejor me llevo unos cuantos kilos para la semana”, dijo Fernanda, una joven de 23 años, quien llevó a su hija al lugar.

La diputada saludó a todos los compradores y les dijo que, además de apoyar con la venta de alimentos, también estaría al pendiente de escuchar sus opiniones y quejas de la zona.

“Como mujeres sabemos bien qué hace falta en la casa y también en la colonia, aquí estoy para ustedes, yo las represento y me siento orgullosa de hacerlo”, dijo la funcionaria cuando se colocó atrás de la báscula para pesar las legumbres.

Mientras se atendía el negocio, los oftalmólogos se acercaron a la diputada para una queja: “Estimada diputada, es que pedimos dos batas para cada uno, y sólo nos trajeron una, así no se puede, se me ensucia una y ahorita me traje otra, se la encargo mucho por favor”, dijo el médico.

Al tratar de cuestionar a la legisladora sobre el origen del dinero para comercializar frutas y legumbres, ésta dijo que podía realizarse una entrevista hasta la siguiente semana, debido a que en ese momento iba atender el puesto y a la gente.