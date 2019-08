Diputados exigirán abasto de vacunas contra sarampión

La legisladora de Morena dijo tras una reunión de la Comisión —en la que discuten la desaparición del Seguro Popular— que se están haciendo los cercos sanitarios para que no haya una propagación del virus.

La Comisión de Salud en San Lázaro, a través de su presidenta Miroslava Galván, afirmó que da seguimiento a la alerta de los casos de sarampión en el país y la distribución de las vacunas, y si éstas no llegan a tiempo a los estados, principalmente, el 1 de septiembre —cuando arranque el próximo periodo ordinario de sesiones— se hará un exhorto de urgente y obvia resolución para que se atienda el desabasto.

Reiteró que sí existen las dosis, pero el problema ha sido la distribución. Informó que ya se comunicó con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para consultarlo sobre la escasez de vacunas contra el sarampión. Dijo que el funcionario federal le indicó que “la compra estaba hecha, que había problema con el suministro”.

La legisladora de Morena dijo tras una reunión de la Comisión —en la que discuten la desaparición del Seguro Popular— que se están haciendo los cercos sanitarios para que no haya una propagación del virus.

El pasado viernes, López-Gatell informó que por razones económicas y políticas se ha dado el retraso de la distribución de las dosis. “Tenemos tranquilidad y confianza de que las dosis van a ser distribuidas a tiempo”, y admitió que hay un repunte del sarampión, pero que no se trata de un fenómeno nuevo, pues viene ocurriendo por lo menos desde hace siete años, donde para algunas vacunas hay pocos proveedores locales y sólo tres globales para sarampión, rubéola y paratiditis.

Ayer diputados del PRD urgieron a la Secretaría de Salud (SSa) garantizar y hacer efectivo el abasto de vacunas ante su escasez, particularmente la de sarampión.

“La preocupación debe ser cuanto mayor si se considera que esta enfermedad viral afecta más a niñas y niños menores de cinco años, así como a mujeres embarazadas”, expresaron en un comunicado.

Sus secuelas, advirtieron, son ceguera, encefalitis, diarrea grave, infecciones del oído, neumonía, ataque a vías respiratorias e incluso la muerte.

“En este contexto resulta alarmante que la Secretaría de Salud acepte que hay desabasto de vacunas —triple viral y la doble viral— que protegen contra el sarampión y otras enfermedades, y que el faltante podría ser cubierto hasta diciembre próximo”, destacaron los perredistas.