Diputados: firmeza contra arrebatos de Trump

En la Cámara de Diputados, legisladores de diversas bancadas llamaron al gobierno federal a externar una postura firme contra las declaraciones intervencionistas del presidente estadunidense Donald Trump en asuntos considerados de seguridad nacional.

La morenista Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, afirmó que las amenazas de Trump son un “arrebato” y no deben generar alarmar.

“Los cárteles de la droga mexicanos operan como verdaderas instituciones criminales de carácter internacional, y no tienen una motivación política, religiosa, fundamentalista, social o ideológica, por ello no pueden clasificarse como grupos terroristas, sino únicamente como criminales”, diferenció Padierna Luna.

En tanto, Reginaldo Sandoval, líder de los diputados del PT, afirmó que Estados Unidos busca una forma de volver a intervenir en México con la eventual declaratoria de Trump, toda vez que el actual gobierno federal ya no permite la presencia de agentes estadunidenses.

El priista Rubén Moreira Valdez, presidente de la Comisión Asuntos Frontera Norte, dijo que la eventual declaración de Trump “no es un buen signo” para México, dado que implicaría intervenciones de ese país de diversos tipos.

Llamó a los tres órdenes de gobierno del país a que colaboren entre sí para combatir al crimen organizado y demostrar que la paz es posible, “y para eso tienen la fuerza del Estado”.