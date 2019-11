Diputados panistas piden al GCDMX abrir el albergue de Xochimilco

El diputado local del PAN, Federico Döring, exhortó a la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, a tomar cartas en el asunto y lograr, cuanto antes, la apertura de la casa hogar en Xochimilco que está abandonada.

Lo anterior en vista de que el alcalde Juan Carlos Acosta desconoce la autorización de apertura que fue firmada por su antecesor, el delegado morenista, Avelino Méndez.

Por dicha acción cientos de niños en situación de riesgo no pueden habitar dicho hogar.

Döring solicitó al alcalde, Juan Carlos Acosta, transparente las razones por las cuales a seis meses de concluida la obra, ésta permanece en de­suso. Comentó que el tema es un asunto heredado de la pasada administración morenista, por lo que no hay forma de que autoridades de la alcaldía de Xochimilco no hayan estado enteradas del proyecto.

“Yo exhortó a la secretaria de Gobierno, Rosa Icela, a que nos ayude; que intervenga para saber qué es lo que detiene la inauguración del albergue, y si hay algo que arreglar hay que arreglarlo y si tenemos que llevar a alguien ante la justicia administrativa de la ciudad, pues ni modo que se le sancione y que se le mande a la Contraloría”, aseguró el panista.

Y agregó: “Aquí no tiene salida, porque Juan Carlos trabajaba en la administración anterior, no era el encargado de obra pública pero era el responsable de turismo, por lo que no puede decir que no supo cómo nació el proyecto y cómo se llevó a cabo, ni se puede desentender de la administración de Avelino, porque él era parte de la misma”.

El martes pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se atenderá la situación del predio de la Fundación Casa Alianza, ubicado en la alcaldía Xochimilco, puesto que le interesa que se encuentre funcionando el refugio para niños y jóvenes violentados.

Añadió que ha tenido reuniones con el alcalde, Juan Carlos Acosta, para revisar la situación del inmueble y por qué razón no ha podido operar ­correctamente, por lo que se revisará a fondo toda la documentación en colaboración con la fundación y las autoridades locales.