Diseña IPN robot asistente para personas con discapacidad motriz

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló el CM-Bot, un robot asistente que apoya a personas con discapacidad motriz (PcDM), para que puedan tener una educación inclusiva en los centros escolares.

En un comunicado, la institución señala que el desarrollo brinda asistencia y emite una alerta de auxilio, cuando ocurre un evento sísmico o se realice un simulacro, además de realizar videoconferencias de sesiones académicas.

El prototipo fue construido por Kevin Brandon Castro Anaya, alumno del Programa Académico Técnico en Telecomunicaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 10 Carlos Vallejo Márquez, en concordancia con los principios de inclusión y equidad con la que se construye la Nueva Escuela Mexicana.

Explicó que junto con sus tutores, los profesores Liz Rocío Escobar Moreno y Adrián Esteban Mejía García, invirtieron año y medio en la construcción del prototipo, que opera mediante un teléfono móvil o tablet, con movimientos de avance, retroceso y vuelta, tanto para llevar la tarea al docente como para abrir paso a la persona discapacitada cuando se dirija a un salón de clases o a otro espacio escolar.

Su tamaño es de 20 por 18 centímetros y entre sus funciones están el dar aviso de la ubicación del usuario cuando se presenta un sismo a partir de una magnitud de seis, debido a sus sensores de movimiento. La comunicación es posible por la tarjeta GPRS que funciona como un teléfono móvil, el cual envía un mensaje SMS de auxilio a uno o varios números de familiares y de protección civil de la escuela, para que se conozca su ubicación específica.

“En caso de que no alcance a ser evacuado el usuario, el robot empezará a enviar mensajes a la Brigada de Búsqueda y Rescate de la unidad académica, así como a algún número de emergencia que se programe y no se detendrá hasta que una persona toque el botón de paro. Otra de sus funciones es que puede realizar una videoconferencia de una clase en caso de que el usuario no pueda asistir al plantel”, detalló Castro Anaya.