Disminuye edad de aparición de cáncer de mama en México

En el país más de la mitad de los casos de cáncer de mama se están diagnosticando en mujeres de 50 años de edad, lo cual contrasta de manera significativa con el diagnóstico en países de Europa o Estados Unidos en donde la edad ronda los 60 años, mientras que “en México la media es de 48 años, con una enorme complejidad para estas mujeres, y la primera de ellas es que nuestras medidas de prevención no están siendo lo suficientemente efectivas”, señaló la doctora Claudia Arce, oncóloga médica adscrita al Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

Las guías norteamericanas y europeas, precisó, recomiendan que el tamizaje inicie a partir de los 50 años, “pero en el caso de México, si iniciara el tamizaje a partir de esa edad, nos encontraríamos que más de la mitad de las pacientes ya tienen diagnóstico de cáncer de mama”.

Esta situación tan temprana en los casos de cáncer en la mujer mexicana nos deja fuera de estas estrategias internacionales que se recomiendan para tamizaje para la detección de esta afección, no obstante, en la actualidad ya se cuenta con una innovadora molécula inhibidora de CDK4/6, la cual, por sí sola, ofrece una sobrevida de 27 meses, de las pacientes con cáncer de mama avanzado (metastásico).

La especialista del Instituto Nacional de Cancerología resaltó la existencia de “nuevas terapias –como el Ribociclib-, que brinda mayor control de la enfermedad e incluso disminuir la posibilidad de que la paciente muera por cáncer de mama, y esto es sumamente alentador”.

Recordó que aún no se ha encontrado las causas que originan este padecimiento por lo que no se tiene una forma muy clara de poder establecer una prevención óptima, aunado al hecho de que en nuestro país alrededor del 15 por ciento de las pacientes están siendo diagnosticadas antes de los 40 años, con muchas implicaciones clínicas, psicológicas y económicas, “porque son mujeres que están en edad productiva o incluso que todavía no tienen planeada su vida futura si quieren o no tener hijos y muchas de ellas ni siquiera saben a qué van a dedicar su vida en cuanto se enteran que tienen cáncer de mama”.

La doctora Claudia Arce mencionó que cada año se diagnostican 20 mil nuevos casos al año, lo que ha condicionado que esta neoplasia sea la primera causa de cáncer en México, al tiempo de que se mantiene dentro de las primeras causas de muerte, ya que de cada 4 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, una va a morir por esta enfermedad, con lo que cada año se registran cinco mil muertes por cáncer de mama.

Recordó que existen tres subtipos de cáncer de mama, siendo el más común el que crece a expensas de las hormonas llamados hormonosensibles, y estos tumores son los que tienen un mejor pronóstico, porque no requieren tratamientos tan agresivos como pudiera ser la quimioterapia y solo requieren terapias anti hormonales, el cáncer tipo HER 2, las células cancerosas tienen una proteína HER2 la cual provoca que la célula cancerosa crezca rápido y de manera desordenada con una mayor capacidad de metástasis.

El cáncer triple negativo, es el más agresivo, y una vez que es diagnosticado en etapa metastásica el promedio de vida de una paciente es menor a los 15 meses y la única opciónterapéutica sigue siendo la quimioterapia.

En cuanto al tratamiento, cuando el cáncer es detectado en etapa I, el tumor es muy pequeño miden menos de 2 centímetros, “la axila está limpia y el paciente con cirugía puede ser tratada de manera oportuna y conveniente, con una sobrevida superior a los 5 años. En las etapas 2 y 3, el tumor está localmente avanzado ya mide más de 2 centímetros, y ya hay ganglios en la axila, estas pacientes son tratadas con intención curativa, pero en ocasiones requieren tratamientos más agresivos de mayor duración.

Primero se les da quimioterapia, después cirugía, después seguramente radiaciones, para rematar con tratamientos extras que pueden prolongarse hasta por 10 años.

La pacientes en etapa cuatro, son las que debutan con enfermedad metastásica, es decir, tienen cáncer, no sólo en mama o la axila, sino que el cáncer ya puede estar implantado en el hígado, pulmón o el hueso son los sitios más comunes, pero puede encontrarse en cualquier lugar.

NUEVAS TERAPIAS

Una de las bondades del avance de la medicina, es que ya se cuenta con un nuevo fármaco, “Ribociclib”, de la farmacéutica Novartis México que incrementa hasta 27 meses –e incluso extenderse hasta 33 meses-, el primer tiempo de control de la enfermedad, más de lo que teníamos de sobrevida completa con cuatro o seis terapias diferentes.

“Con este nuevo medicamento, Ribociclib, el primer momento de control son 27 meses, de tal suerte que cuando progrese el tumor, todavía se tienen las otras cinco líneas de tratamiento y dar a la paciente un mayor tiempo de vida, lo cual abre una ventana de oportunidad para muchas pacientes jóvenes que todavía no tienen una familia que aún no han definido un proyecto de vida.

En este sentido, refirió que en dos estudios clínicos Monaleesa 7 y Monaleesa 3, se comprobó el beneficio terapeútico de Ribociclib en 1,500 mujeres todas ellas con cáncer de mama avanzado, la mitad de ellas con una edad promedio de 40 años y la otra mitad mayores de 50 años –todas ya en condición menopáusica-, en todas quedó demostrado que el primer tiempo de control fueron 27 meses, comparado con pacientes quienes recibieron el tratamiento estándar y el tiempo de control promedio fue de 13 meses

Otra enorme ventaja es que esta terapia es oral, esas tabletas las toma en casa la paciente y al no ser quimioterapia, no pierden el cabello, no dan úlceras, es decir, son terapias muy bien toleradas que incluso mejoran la calidad de vida y ha quedado comprobado a 42 meses de seguimiento de este estudio, que el medicamento da mayor esperanza de vida.

“A 42 meses de seguimiento, el 72 por ciento de las pacientes que recibió este nuevo fármaco combinado con terapia hormonal siguen vivas, comparado con el 36 por ciento de las pacientes que fueron tratadas con otro tipo de terapia.