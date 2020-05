Disney confirma a Taika Waititi para dirigir nuevo filme de Star Wars

Disney confirmó este lunes que Taika Waititi dirigirá una película de Star Wars, un proyecto sobre el que habían circulado rumores en Hollywood a comienzos de este año.

El gigante de Mickey Mouse señaló en un comunicado que Waititi, quien ganó el Óscar al Mejor Guion Adaptado por Jojo Rabbit (2019), escribirá esta nueva cinta de la saga galáctica para la gran pantalla junto a Krysty Wilson-Cairns, que fue nominada a la estatuilla al Mejor Guion Original por 1917 (2019).

Disney no dio ningún detalle de la trama de esta nueva película ni tampoco concretó una fecha de lanzamiento. El anuncio de este nuevo largometraje se hizo oficial aprovechando que hoy es el 4 de mayo, que coloquialmente es conocido como el día de Star Wars.

Esta jornada especial se celebra el 4 de mayo aprovechando un juego de palabras en inglés: “May the fourth”, cuatro de mayo en español, suena muy parecido al comienzo de “May the force be with you”, la famosa frase “Que la fuerza te acompañe”, que popularizó Star Wars.

El medio especializado The Hollywood Reporter aseguró en enero que los responsables de Star Wars habían tanteado a Waititi para que se pusiera al frente de una película de la saga.

Waititi tiene ya experiencia en el universo de Star Wars puesto que dirigió el octavo episodio de la primera temporada de The Mandalorian, que con el chileno Pedro Pascal como protagonista supuso el estreno de la saga en el mundo de las series de acción real.

El director neozelandés es uno de los nombres más cotizados en Hollywood por su versatilidad y capacidad de conquistar al público con películas de lo más diversas.

Thor: Ragnarok (2017), que lanzó las películas del superhéroe nórdico con mucho humor y un homenaje a la cultura ochentera, sirvió como carta de presentación de Waititi de cara al gran público y recaudó en todo el mundo 854 millones de dólares.

Aunque previamente había llamado la atención de los cinéfilos con la singular comedia de vampiros What we do in the shadows (2014).

La confirmación para Waititi llegó el año pasado con Jojo Rabbit, una singular película, entre la comedia surrealista y el drama histórico, sobre un niño nazi cuyo amigo invisible es Adolf Hitler. Waititi, que se reservó como actor el papel de Hitler, triunfó con esta película protagonizada por Roman Griffin Davis y Scarlett Johansson.

El director cuenta con un futuro de lo más ajetreado, ya que tiene pendiente de estreno la comedia Next goal wins y está confirmado que dirigirá Thor: Love and thunder, cuarta película de Thor y que incluirá en su elenco a Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson.

Por su parte, Star Wars no va a estrenar ninguna película en 2020 después de que en diciembre llegó a los cines Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker (2019), que cerró la historia de nueve películas sobre los Skywalker.

Donde sí tiene muchos proyectos en marcha y con planes cerrados es en la pequeña pantalla, ya que, tras el éxito de The Mandalorian, está trabajando en una serie sobre Obi-Wan Kenobi, que encabezará Ewan McGregor; en otra sobre Cassian Andor, que protagonizará Diego Luna; y en una tercera que contará como cerebro creativo con Leslye Headland (Russian Doll).