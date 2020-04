Disney herido por el coronavirus

Bob Iger tendrá que posponer su retiro como director ejecutivo para dirigir la compañía durante la pandemia

El pasado mes de marzo se anunció que Bob Iger, CEO (Director Ejecutivo) de Disney, la mente maestra de la compañía en las últimas décadas, renunciaría a su cargo para dejar las riendas a Bob Chapek el jefe del negocio de parques temáticos de Disney. Se trataba de un plan que lleva trabajándose hace tiempo. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 ha golpeado fuerte a Disney Company, lo que los ha llevado a tomar medidas drásticas.

Esta semana se dio a conocer que Iger tendrá que entregar la compañía en otro momento pues Disney confía en que la puede dirigir mientras ocurre la pandemia global: “Una crisis de esta magnitud, y su impacto en Disney, necesariamente resultaría en que yo ayude activamente a Bob (Chape) y a la compañía a lidiar con eso, ¡especialmente desde que dirigí la compañía durante 15 años!”, dijo Iger, en una entrevista publicada por The New York Times.

Lo que ocurre es que Disney parece encontrarse más herido que otros estudios, a causa del Covid-19. Se trata del estudio de cine y televisión más grande del mundo y tan solo el año pasado tuvo el 40 por ciento de la taquilla de EU, además de varios parques temáticos, que ahora permanecen cerrados, como las salas de cine a las que llegarían sus filmes. Esto ha implicado que la compañía ha perdido ya varios cientos de millones de dólares.

Los analistas han estimado que Disney podría enfrentar una caída de 11 millones en el número de visitantes en sus parques temáticos y un costo potencial de 500 millones dólares. Por tal motivo, el propio Iger ha sugerido que los visitantes podrían estar sujetos a controles de temperatura cuando los parques temáticos vuelvan a abrir, pero no se ha aprobado esta iniciativa.

El cierre de los parques ha ido de la mano con sus películas. Parte de sus estrenos han quedado pospuestos por el cierre de las salas de cine y otras han detenido su rodaje o postproducción. De acuerdo con el portal THR los filmes afectados son La sirenita, Shang-Chi and the legend of the ten rings, Home alone, The last duel, Peter Pan & Wendy y Shrunk, además de Nightmare alley, que dirige el mexicano Guillermo del Toro.

Esto sin olvidar el retraso de películas como Mulán, Soul y Black Widow; la rebaja de sueldos de los propios ejecutivos y la reducción drástica de empleados. Esto último se refiere a que Disney World de Orlando, dejará de pagar a unos 43 mil trabajadores sindicalizados a partir del 19 de abril, aunque mantendrá sus beneficios de salud y otros por un año, según un acuerdo alcanzado con la organización sindical que los representa. Solo unos 200 trabajadores que cumplen funciones consideradas esenciales van a mantener sus puestos. Aún no se sabe hasta cuándo estarán suspendidas las actividades, pero también se prevé que gran parte de esos trabajadores no regresarán.

“La pandemia de Covid-19 está teniendo un impacto devastador en nuestro mundo con sufrimientos y pérdidas incalculables, y nos ha obligado a todos a hacer sacrificios. En las últimas semanas, los decretos obligatorios de los funcionarios del gobierno han cerrado la mayoría de nuestros negocios. Los empleados de Disney han recibido el pago completo y los beneficios durante este tiempo, y nos hemos comprometido a pagarlos hasta el 18 de abril, por un total de cinco semanas adicionales de compensación”, dijo la compañía en un comunicado.

Bob Iger fue uno de los funcionarios de Disney que renunció a su salario completo, en un esfuerzo por detener el sangrado financiero. A él se unió Bob Chapek. Ambos con un recorte del 50 por ciento, aunque hay una gran diferencia es considerable pues el salario de Iger es de 47.5 millones de dólares, mientras que el de Chapek es de 2.5 millones. De cualquier modo, los medios de EU han advertido que se trata de un gesto menor que no daña su estado financiero personal.

Con todo esto, según el Times, Bob Iger tiene una misión en la que está “rehaciendo” una empresa “que emergerá cambiada por la crisis”, algo que ya ha compartido con socios y empleados, refiriéndose a Disney como “una gran empresa, líder, con menos empleados”.

El Times no cita a una fuente en su reporte, pero sí incluye una opinión de Richard Pleper, ex presidente de HBO: “Es una gran suerte que no se haya ido. Este es un momento en el que las personas ante todo buscan un ejemplo de liderazgo que haya demostrado su eficacia durante un período prolongado de tiempo, y Bob lo personifica”.

El New York Times anunció algunas de las medidas que propone Iger para ayudar a racionalizar las operaciones de Disney: “Les dijo que anticipa terminar con las prácticas televisivas costosas de la vieja escuela, como anunciar los frentes y producir pilotos para programas que tal vez nunca salgan al aire. También es probable que Disney vuelva a abrir con menos espacio de oficina. También les dijo a dos personas que anticipa que la compañía tendría menos empleados”.

En el aspecto más positivo, tenemos que su servicio de plataforma online Disney+, que se lanzó hace cinco meses, superó los 50 millones de suscriptores, luego de lanzarlo en Europa e India (por cierto, se aclaró que a América Latina no llegaría en mayo, como se rumoraba). Se trata de un impacto más veloz que el que tuvo en su momento Netflix, aunque los analistas financieros aún mantienen las acciones en favor de esta última.

Al mismo tiempo, el éxito del servicio streaming ha permitido abrir el paso a otros proyectos como Disney Momentos Mágicos, una nueva plataforma digital en la que los niños, las familias y los fans pueden encontrar contenido interactivo y didáctico sobre los personajes de Disney, Walt Disney Animation Studios, Disney y Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Parques de Disney, entre otros.