Distanciamiento social durante la pandemia, ¿qué es y para qué sirve?

La actual pandemia de coronavirus ha obligado a cancelar los eventos deportivos y de entretenimiento en vivo. Los lanzamientos de películas han sido pospuestos y toda reunión en la que se encuentren varias personas.

Las clases en las escuelas se cancelaron y la gente está trabajando desde casa. En el caso de que no te hayas enterado, los funcionarios de salud pública nos están pidiendo que practiquemos el "distanciamiento social". Si tu primer pensamiento es: "¿qué significa el distanciamiento social?" – tenemos aquí la respuesta.



BROTE: Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. El ejemplo más claro de esta situación es cuando se produce una intoxicación alimentaria provocando que aparezcan casos durante dos o tres días. Otro ejemplo son los brotes de meningitis o sarampión que pueden llegar a extenderse dos o tres meses.

EPIDEMIA: Por su parte, se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta.

PANDEMIA: Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por trasmisión comunitaria, es decir entre personas de un mismo sitio geográfico.

¿Qué es el distanciamiento social?

El distanciamiento social tiene como objetivo mantener a las personas sanas lejos de las personas enfermas, en un esfuerzo para reducir la velocidad y prevenir la propagación de una enfermedad contagiosa, como el COVID-19.

Significa limitar el contacto cercano con las personas y evitar estar entre grandes multitudes y grupos (sobre todo cuando muchas de ellas son portadoras pero asintomáticas, es decir que al no presentar síntomas, no saben que están contagiadas) . En este caso, la regla es evitar aglomeraciones de más de 10 personas y mantenerse a un metro y medio de metros de distancia entre las personas. Puede parecer inconveniente, pero es una responsabilidad social que todos debemos tomar en serio.

Aunque algunas personas experimentan solo una enfermedad leve cuando se infectan con el nuevo COVID19, otras no, por lo que las medidas preventivas, como el distanciamiento social, ayudan a proteger entre otras a las personas más vulnerables a que no desarrollen enfermedades más graves y que son adultos mayores, personas con diabetes, obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, EPOC o mujeres embarazadas .



El distanciamiento social puede incluir medidas a gran escala, como cancelar eventos de grupos grandes y cerrar espacios públicos.



Pero lo más importante es que el distanciamiento social también incluye un esfuerzo consciente e individual de cada uno de nosotros, para practicar las medidas de higiene personal y de los espacios, que ayudan a prevenir la propagación del COVID-19.



Lo que se debe y no se debe hacer en el distanciamiento social

Muchas ciudades ya han implementado formas de distanciamiento social a gran escala, pero todos deberíamos estar haciendo un esfuerzo para practicar el distanciamiento social en nuestras vidas personales.



En caso de que todo esto te suene muy general, aquí está lo que es recomendable y debes y no debes hacer en el distanciamiento social:



• Evita el contacto cercano con otras personas, tanto sanas como enfermas. El COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto de persona a persona, a través de gotitas de saliva y respiratorias formadas cuando una persona tose, estornuda, habla o canta.

• No saludar a las personas con un apretón de manos o un abrazo. Las manos son portadoras de innumerables bacterias y microorganismos por estar expuestas todo el tiempo. De hecho, mantente a un metro y medio de distancia de las demás personas, siempre que sea posible.

• Evita grandes multitudes. Mantente alejado de las multitudes de más de 10 personas, especialmente si el espacio tiene circulación limitada de aire. Si tienes que ir de compras de alimentos, conserva esta distancia entre los que estén ahí.

• No lo descartes, aunque te suene exagerado. El distanciamiento social no es lo mismo que estar aislado o en cuarentena en tu hogar 24/7. Simplemente significa hacer un esfuerzo consciente para modificar tus comportamientos sociales, para reducir tu contacto con otras personas, tanto como sea posible.



Hablando de cuarentena, si has estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con el COVID-19, pero no muestras síntomas, entonces si es muy recomendable que te pongas en cuarentena.

Pero ¿qué es una cuarentena?

La definición de cuarentena para la RAE (Diccionario de la Real Academia Española): Aislamiento preventivo a que se somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a personas o animales.

De acuerdo a la RAE, una cuarentena puede referirse a un periodo de 40 días, pero en cuestiones de salud pública, como es en el caso de la pandemia de coronavirus, la cuarentena NO NECESARIAMENTE dura 40 días.

¿Cuánto dura la cuarentena del coronavirus? No existe una "cuarentena oficial" por coronavirus. Países como Francia y España han ordenado una cuarentena de 15 días a sus ciudadanos para frenar los contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los pacientes que hayan sido dados de alta por coronavirus, mantengan 15 días de cuarentena tras recuperarse. En el caso de pacientes que tuvieron riesgo de contagio (por ejemplo, quienes regresan de un viaje a Europa), también se recomienda una cuarentena de 15 días.



Entonces, vale la pena, ¿verdad?



Uno de los principales beneficios del distanciamiento social, si se pone en acción lo suficientemente temprano durante un brote, es el efecto que tiene sobre la "curva epidémica", es decir, su capacidad para aplanarla, ya que se pueden disminuir los contagios.



Una curva epidémica muestra el número de casos que ocurren en un momento dado. Sin medidas preventivas, esa curva aparece con un pico muy agudo y empinado. En este escenario, es fácil ver cómo la cantidad de personas enfermas podría exceder rápida y fácilmente los recursos de atención médica disponibles, como camas de hospital o ventiladores y el problema se agravaría mucho, sobre todo para el personal de salud, que se vería rebasado en su capacidad de atención efectiva.



"Aplanar la curva" reduce el número de casos que ocurren en un momento dado. Esto ayuda a los hospitales a garantizar la disponibilidad de suministros y recursos necesarios para proporcionar la atención eficaz que necesitan las personas con enfermedades graves. Sabemos que todas estas medidas son inconvenientes y moletas, pero la salud de todos es prioridad y tenemos que cooperar.

¿Qué hacer y cuándo acudir a los servicios de salud?

La Secretaría de Salud habilitó números de asistencia médica vía telefónica para las 32 entidades federativas en caso de sospecha de COVID-19, pero si eres de los grupos de riesgo y tienes los síntomas, (fiebre alta, dolor de garganta, cuerpo cortado, falta de olfato, dificultad para respirar) debes acudir al hospital acreditado para hacerte una prueba de inmediato.



¿Qué número telefónico es en mi estado para recibir asesoría?

Aguascalientes 449 910 7900 Ext. 7133

Baja California 686 304 8048, 664 108 2528, 646 239 0955, 646 947 5408

Baja California Sur 612 199 5386, 624 228 6855

Campeche 911

Coahuila 911

Colima 800 337 2583

Chiapas 800 772 2020 y 961 607 7674

Chihuahua 614 4293 300 Ext. 10004,

*911Ciudad de México 555 658 1111

Durango 618 137 7306, 618 325 1573, 618 134 7042

Guanajuato 800 627 2583,

911Guerrero 747 47 118 63

Hidalgo 771 719 4500

Jalisco 333 823 3220

Estado de México 800 900 3200

Michoacán 800 123 2890

Morelos 777 314 3336

Nayarit 311 217 9556, 911

Nuevo León 818 361 0058, 070,

911Oaxaca 951 516 1220, 951 516 8242

Puebla 800 420 5782,

911Querétaro 800 004 480

Quintana Roo 800 832 9198

San Luis Potosí 800 123 8888

Sinaloa 667 713 0063

Sonora 662 216 2759

Tabasco 800 624 1774

Tamaulipas 834 318 6320, 834 318 6321

Tlaxcala 911Veracruz 800 123 456

Yucatán 999 9303 050 Ext. 45042,

911Zacatecas 800 YO SALUD (800 9672583)