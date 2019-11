DJ Snake encabeza cartel del Festival Vaivén 2020

Foster the People, Dj Snake y Cut Copy, son algunas de las bandas que serán parte de la edición 2020 del Festival Vaivén, así lo dieron a conocer en conferencia de prensa los directivos del festival.

El evento se llevará a cabo el próximo 28 de marzo en Jardines de México, Morelos, donde además estarán presentes The Withes Boy a Live, por lo que es un line up muy completo y que ha impresionado por las bandas que se presentaran, una descarga de sonidos para el gusto de todos.

“Al estar tan cerca de las fechas en las que se conmemora la primavera, quisimos hacer un cartel muy fresco y, sobre todo, juvenil. Estamos tratando de mejorar en cada una de nuestras ediciones, de eso se tratan los festivales, de ir en incremento y con novedades para todos los que asisten y disfrutan de la música”, expresó Leizer Guss, subdirector de eventos internaciones de Ocesa.

Hasta el momento, se han anunciado tres escenarios, en los que las agrupaciones serán distribuidas. Los organizadores aseguraron una gran fiesta, Gryffin, Jamie Joes, Lany, Don Patricio, Esteman, Tom & Collins, Noa Sainz, Park Hye Jin, Mr. Pig, Efelante, Hercules & Love Affair y Kongos, son algunos otros de los que figuran en el cartel de esta edición.

Como residencia Vaivén estarán Alaíde, Belmar, Bruses, Dark But Gray, Ferraz, Fer Oscos, Gabriel O’shea, Isaac Soto, Méne, Mensik, Natalia Marrokin, Pachará, Raftel y Rhose.