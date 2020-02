Documental de Ai Weiwei sobre desaparecidos en Ayotzinapa llega con el FICUNAM

Para la décima edición del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) preparan un abanico de películas que desafían al espectador no sólo por sus temas profundos sino por el rigor, tenacidad y talento que posee cada cineasta participante en este encuentro cinematográfico. La función inaugural será It Must Be Heaven, que contará con la presencia del director Elia Suleiman.

Mención especial y Premio FIPRESCI de la competición oficial del 72 Festival de Cannes por contar sutilmente y con humor una historia que va más allá de la política, las religiones, las autoridades o las diferencias culturales. La retrospectiva principal estará dedicada a la cineasta Chantal Akerman que falleció en 2014 y es considerada una de las cineastas más productivas de la historia del cine.

“Ella hizo más de 40 películas, produjo unas 17 videoinstalaciones en los últimos 20 años de su vida, escribió cuatro libros, actuó en películas, es decir fue una de las fuerzas creativas más grandes que ha tenido el cine y con una obra variada y ecléctica que va desde las adaptaciones de obras literarias hasta las autoficciones experimentales”, mencionó en entrevista con Crónica, Michel Lipkes, director artístico de FICUNAM.

También destacó que se mostrará el trabajo de Jacques Tourneur es uno de los más grandes ilusionistas que ha existido en el cine. “Es un cineasta que trabajó en industria de Hollywood en los años 40. Sus filmes eran por bajo encargo nunca las escribía, pero al filmarlas se apropiaba de ellas porque la fuerza de su instinto visual, sonoro y cinematográfico era tal que siempre imponía sus condiciones”, indicó Lipkes.

Para esta celebración se regirán con el eslogan “El cine que provoca”, donde se proyectarán alrededor de 140 películas procedentes de más 40 países, habrá más 130 invitados especiales y múltiples actividades para todos los cinéfilos. Entre las proyecciones especiales está el documental Vivos, de Ai Weiwei, que aborda la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

También exhibirán la película Ema, de Pablo Larraín, la cual está protagonizada por la actriz chilena, Mariana Di Girolamo y Gael García Bernal. En Competencia Internacional hay 12 largometrajes, dos son de talento mexicano: ColOZio, de Artemio Narro, y La sombra del desierto o el Paraíso perdido, de Juan Manuel Sepúlveda.

Para esta décima edición se incluyó la realización del primer “Punto de vista: Encuentro de Nuevas Narrativas con Perspectiva de Género”. FICUNAM se llevará a cabo del 5 al 15 de marzo en distintos recintos universitarios y sedes alternas en la Ciudad de México.