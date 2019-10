Dólar abre con ligero avance, se vende en $19.53 en bancos

El dólar libre abre, el último día hábil de la semana, en un precio máximo de 19.53 pesos, lo que representa un marginal avance de un centavos respecto a la jornada anterior, y se adquiere en un mínimo de 18.05 pesos en sucursales bancarias de la Ciudad de México.

En opinión del Grupo Financiero Monex, el peso mexicano se deprecia marginalmente, sin que se hayan dado a conocer datos económicos relevantes.

A su vez, Banco Base, señala que el peso inicia la sesión cotizando de manera estable, mientras la mayoría de las divisas ganan terreno.

Indica que en China la economía creció a una tasa anual de 6.0 por ciento en el tercer trimestre, dato por debajo del 6.2 por ciento del segundo trimestre y a su vez es la menor tasa de crecimiento desde inicios de 1990, sin embargo, la cifra no ha generado nerviosismo en los mercados.

A la par del dato de crecimiento, se publicó la producción industrial de China, que creció a una tasa anual de 5.8 por ciento en septiembre, por arriba de las expectativas del mercado, mientras que las ventas minoristas crecieron a una tasa anual de 8.2 por ciento en septiembre, en línea con lo esperado por el mercado.

Por otra parte, resalta que el mercado seguirá atento al tema del Brexit, la víspera, los miembros de la Unión Europea aprobaron el acuerdo para un Brexit ordenado, que apenas en la sesión previa Bruselas logró concretar con el gobierno del primer ministro, Boris Johnson.

No obstante, aún no está clara su aprobación en el Parlamento del Reino Unido, por lo que no se descarta la posibilidad de que el acuerdo sea rechazado, lo que podría desencadenar un hard Brexit o bien, una solicitud de extensión a la fecha de salida.

Banco Base resalta que en la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.10 y 19.25 pesos por dólar

El Banco de México (Banxico) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 19.1602 pesos por dólar.

Las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se colocan en 7.9950 y 7.9150 por ciento, respectivamente, la primera con un descenso de 0.0025 puntos porcentuales y la segunda sin cambios.





ijsm