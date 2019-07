Dominio tricolor en ciclismo de montaña

México continuó en plan grande en el segundo día de actividades en los Juegos Panamericanos Lima 2019, al sumar tres oros más a su cosecha y llegar a un total de ocho, para con ello bajar al segundo sitio del medallero.

Al iniciar el ciclismo de montaña, Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa arrasaron con las dos preseas de oro en disputa.

Por su parte, Ana Zulema Ibáñez y Leonardo Juárez también se llevaron el metal dorado, al concluir las competencias de taekwondo poomsae en las que México cerró su participación con dos oros y un bronce, en el debut de esta modalidad en Juegos Panamericanos.

LA TERCERA, LA VENCIDA PARA DANIELA. En lo que fue su tercera participación panamericana, la hidalguense Daniela Campuzano se llevó el oro, luego de dominar de principio a fin la pista de 4.2 kilómetros en la que las competidoras dieron seis vueltas.

La mexicana cruzó la meta (con registro de 1:30’ 45”) por delante de la argentina Sofía Gómez (1:31’06”), ganadora de la medalla de plata y la brasileña Jaqueline Mourao, con la de bronce (1:31’12”).

En Toronto 2015, Daniela terminó en el cuarto sitio y en Guadalajara 2011, en el noveno puesto.

Por eso cuando Daniela cruzó la meta, lo hizo ondeando la bandera tricolor. “Por fin llegó la medalla de oro”, dijo radiante de felicidad. “Disfruté mucho de la carrera. Al inicio de la competencia sentí las piernas un poco cansadas, pero no me presioné, y fui poco a poco. Me di cuenta que tenía oportunidad de apretar en una subida y eso me ayudó”.

Su connacional Ariadna Gutiérrez terminó en el sitio 12 (1:40’24”).

JOSÉ GERARDO ULLOA HACE HISTORIA. El ánimo mexicano estaba al tope tras el oro de Daniela, y José Gerardo Ulloa no podía desentonar. Así que tras un arranque espectacular se mantuvo en la punta durante casi todo el recorrido, hasta que por un momento fue segundo sitio. Sin embargo dada su consistencia recuperó el liderato para colgarse la presea dorada con un tiempo de1:25’03” y dejar los sitios subsecuentes al brasileño Henrique da Silva (1:27’08”) y el chileno Martin Vidaurre (1:27’31”).

Ulloa hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ganar una presea en la modalidad de montaña en la rama varonil, en unos Juegos Panamericanos.

“Es una pista bastante dura a pesar de que estamos a nivel del mar y no te cuesta trabajo respirar. La verdad se corrió muy rápido”, indicó el mexicano, quien continuará entrenando rumbo al Campeonato del Mundo en Canadá, la Copa del Mundo en Estados Unidos y el Test Event de Tokio.

ANA Y LEONARDO CIERRAN CON ORO EN POOMSAE. La pareja mixta de taekwondo poomsae, de Ana Zulema Ibáñez y Leonardo Juárez conquistó presea de oro, la segunda en esta modalidad y última.

Los subcampeones del Grand Prix Mundial Roma 2019, sumaron 7.440 puntos empatados con Canadá en el primer lugar. Sin embargo, fueron vencedores, por su mejor presentación. Perú obtuvo el bronce, con 7.010.

“Estamos muy contentos, nos sentimos súper bien en el área, disfrutamos y entregamos todo para nuestro querido México. Somos pioneros, esta especialidad”, dijo Zulema. “Llevamos mucho tiempo trabajando juntos y esto es resultado de todo lo que hemos entrenado”, agregó Leonardo.

En la prueba de equipos mixtos estilo libre, los mexicanos, con una puntuación de 6.96, se ubicaron en el cuarto lugar, a cuatro décimas de las medallas. Ellos fueron Ana Zulema Ibáñez, Paula Fregoso, Daniela Rodríguez, Marco Arroyo y Leonardo Juárez.