Donación, entre miradas furtivas

Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, parecía más una especie de chaperón, a la luz de los guiños y las miradas furtivas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Patricia Elisa Durán Reveles, presidenta municipal de Naucalpan, y quien a principios de 2018 abandonó su historial panista para rendirse a los hechizos del lopezobradorismo y lanzarse como candidata de Morena a la alcaldía, apañada por su familia desde el siglo pasado.

Mientras el funcionario informaba sobre la donación de un rancho de 21 mil metros cuadrados con un valor mínimo de 32 millones de pesos (conocido como Los Tres García) al gobierno naucalpense, el mandatario y la alcaldesa intercambiaron al menos un par de mimos distantes. Frente a Patricia, AMLO se olvidó de los protocolos y subastas en la entrega de inmuebles: decidió el regalo y punto…

“Está aquí la presidenta municipal porque nos hizo una solicitud y se aprobó: el que uno de los bienes confiscados que no se vendió en una subasta, se entregue a su gobierno para la construcción de una escuela”.

La recibió con galantería.

Cuando el presidente llegó al templete, para arrancar la conferencia, se olvidó de los reporteros y sus ojos se concentraron en el arrebatado caminar de la mujer.

Le sonrió, y pronto se dio el primer apretujón, los brazos de ambos se aferraron al contacto durante seis segundos.

Estaba ahí el hombre de talante tropical y coqueto, quien ha respondido con besos a preguntas de bellas reporteras, inclinado a los cariñitos selectivos en mítines y asambleas. “¡Siéntese, por favor!”, le pidió él a la mujer de sonrisa candorosa, antes de las palabras del chaperón, quien tras el anuncio oficial, facilitó de nuevo los abrazos: “El señor Presidente tendrá a bien entregar dicho predio a la alcaldesa”, dijo, y le entregó a López Obrador un tarjetón con la leyenda “donación”. Ella y él se volvieron a entrelazar para mostrar a las cámaras la prueba de este cariño incierto, entre un político de sangre costeña y una funcionaria de sangre azul.

Muy juntitos frente a los flashazos. No se soltaron hasta después de 25 segundos, y aun cuando ella caminó hacia el micrófono y él se apartó un par de pasos, las manos se esforzaron por extender el tiempo.

El Presidente, rumbo a su lugar, no resistió a los encantos de la dama, porque a quién se le puede negar un taco de ojo. Nadie habría podido imaginar frases tan dulces, pero estaba de por medio un predio de casi dos hectáreas, obsequiado a prisa, sin procesos legales ni consultas.

“Lo más loable de un hombre de Estado es su compromiso social y lo más admirable de quien gobierna es el cumplimiento de su palabra dada a los ciudadanos.

Muy apreciado señor Presidente. Desde mi personal emoción y mucha emoción, por su apoyo y por su sensibilidad municipalista, reconozco en usted a un estadista comprometido con su pueblo. Gracias por ser un mandatario que sí cumple lo que promete. Felicidades por su honestidad y congruencia”, le dijo ella, de reojo en reojo. Habló de la futura escuela, para más de 65 mil jóvenes entre 15 y 19 años y siguió con su afecto epistolar y la cita en puerta quedó sellada: “Será un honor y un privilegio, señor Presidente, que nos distinga con su presencia para inaugurar y entregar esta universidad que será completa y funcional. Le refrendo mi personal reconocimiento. Con respeto y con cariño, a nombre de los naucalpenses, le expreso nuestra más profunda gratitud por su generosidad y solidaridad.

Tenga la seguridad de que nuestro gobierno y yo haremos nuestra mejor parte para que su gestión presidencial siga siendo exitosa en beneficio de los mexicanos. No le vamos a fallar”. Al final del discurso, él se rindió a las vivas.

Fue, de arranque, el único que aplaudió. “Aunque sea yo aplaudo”, susurró, pero el chaperón se percató del aislado festejo y se unió a las porras. —¡Muchas gracias, Patricia! —le dijo. Vendría después la firma ante notario público del compromiso de no relección.

Durán Reveles y el chaperón salieron de escena para permitir el acto, pero tan pronto terminó, volvieron al estrado para acompañar al Presidente en su larga aventura mañanera. Ricardo Rodríguez se rindió al cansancio y terminó entre cabeceos y ella siguió con las sonrisillas a distancia, por un simple rancho de 32 millones…

No reelección

El notario público muestra el documento fi rmado por el presidente López Obrador donde se compromete a la no reelección. El mandatario aclaró que no sólo está en contra de extender su periodo presidencial, sino que también propone la revocación del mandato en 2021. El Ejecutivo recordó que otra iniciativa que también no ha sido aprobada tiene que ver con la modifi cación al artículo 35 de la Constitución para facilitar la celebración de consultas de plebiscito y de referéndum.