Donald Trump

El presidente estadunidense cree que los tiroteos ocurridos durante el fin de semana son sólo casos aislados. En menos de 24 horas, estos hechos violentos dejaron un saldo de 30 muertos y 62 heridos y Trump prefiere creer que esto es debido a problemas mentales que sufren las personas. Sin embargo, no ha notado que sus propios compatriotas (uno de ellos denominado supremacista blanco) son quienes cometen estos actos, y no musulmanes o latinos como él ha criticado en varias ocasiones. Cuatro años no fueron suficientes para mejorar las leyes en torno al control de armas, pero sí lo fueron para dar a conocer su imagen racista y nacionalista, con consecuencias funestas ahora vistas; ojalá los votantes puedan percatarse de eso en las próximas elecciones.