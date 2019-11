Dos en Uno

Tiempos recios

Mario Vargas Llosa

La reciente novela de Mario Vargas Llosa desentraña todos los engranajes que condujeron al golpe de estado perpetrado por Carlos Castillo Armas contra el presidente de Guatemala Jacobo Árbenz. Con una narrativa que recorre transversalmente a los países, a los individuos, a las compañías —United Fruit y periódicos— y al presidente estadunidense Dwight D. Eisenhower para crear la gran mentira de que Árbenz daba entrada al comunismo de la Unión Soviética en el continente. Muchos son los hilos que jala Vargas Llosa para presentar este caleidoscopio: todas esas relaciones de la CIA, la empresa privada y países como República Dominicana para mostrar que Guatemala debía ser salvada del horror del socialismo. Al final de la novela, Vargas Llosa escribe la entrevista con Marta Borrero Parra, el personaje que une a todos los implicados en el derrocamiento.

Reunión 1990

Ornette Coleman Quartet

Era 1959 cuando Ornette Coleman lanzó su tercer disco: The Shape of Jazz to Come, con la imprescindible “Lonely Woman”, estaba poniendo la estela del jjaz que vendría, no sólo de su autoría, sino de muchos otros músicos del siglo pasado. Uno año después publicaría Free Jazz, el gran monumento a la improvisación y al cambio en el género. Para 1990, a sus 60 años, se reúne con sus cómplices: Don Cherry, Charlie Haden y Bill Higgins para ofrecer una serie de conciertos, y el realizado en el Teatro Municipale Valli, Reggio Emilia, de Italia es capturado en dos CD. Son poco más de 100 minutos de música, en los cuales escuchamos Ornette en la cima de capacidad. Un álbum, que sólo se puede definir como uno de los grandes momentos del jazz, es indispensable en cualquier colección.