Dos En Uno

El momento de la sensación verdadera

Peter Handke

“Su desesperación consistía en pensar insistentemente en el futuro sin, por otro lado, poder imaginar un futuro” es una de las tantas frases profundas, demoledoras e irritantes para la condición humana. Y esa irritación es lo que logra Handke en cada página de esta magistral novela que describe y explora el absurdo que domina la existencia humana. A través del personaje Gregor Keusching, un diplomático austríaco en París, Peter nos lleva a ese demencial sendero que es la vida sin destino y nos lleva a deambular, como lo hace Keusching, quien va de un lado a otro sin entender que el vacío que siente es la desesperación por haber dejado atrás la conciencia y mantenerse en lo desechable.

“One more car, one more rider”

Eric Clapton

Si hay algo monumental en la música de Clapton, es este álbum doble grabado los días 18 y 19 de agosto de 2001 en Los Ángeles. Son 19 canciones, entre las que están sus piezas icónicas como “Layla”, “Cocaine”, ­“Sunshie of love” y “ Tears in heaven”, entre bluses clásicos como “Hoochie coochie man”. Sin embargo, más que hablar de cada una de las canciones —ninguna menor que otra—, lo fabuloso de este CD es la gran calidad de música que ofrece Eric y su banda. Poderosa, emotiva, sofisticada en su ejecución, virtuosa en sus solos, y con una gran orquestación que sólo refleja el por qué Clapton llevó al blues a esos niveles donde reside el arte.