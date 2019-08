Dosenuno

Olimpismo. Épica de la esperanza - Rafael García Garza

Los Juegos Olímpicos son una ventana cuatrienal en la que millones de personas en el mundo se sorprenden con las historias de las hazañas de los deportistas. Pero hay otras historias que narran cómo se fueron desarrollando los juegos desde la Grecia antigua hasta su versión actual. Y estas narrativas las amalgama Rafael en su rigurosa crónica que nos lleva a conocer cómo eran en sus primeras etapas, su paso por la época romana o la Edad Media hasta la modernidad. Un relato que, como los triunfos de los atletas, sorprende por los datos y personajes importantes que los construyeron. Pero algo que resalta es la parte sobre México y el impulso que le dio al deporte José de Jesús Clark Flores. El libro se presentará a las 18:00 horas del 5 de septiembre en el Centro Asturiano, ubicado en Arquímedes 4, colonia Polanco.

The BB King Blues Band - The Soul of de King

Un disco que podríamos definir como un tributo de los amigos, los músicos que acompañaron a BB King durante 35 años. En este CD, lanzado en mayo pasado, figuran Taj Mahal, Joe Louis Walker, Kenny Wayne Shepherd, Mary Griffin, Kenny Neal y Michael Lee, entre otros, para ir evocando en las 13 canciones al blusero que dejó una estela imborrable en el género. Todas las canciones son las que King tocaba con ellos, que ahora toman un sentido distinto con su ausencia, pero igual de vigoroso y sensual, como si él estuviera ahí. Entonces, el blues fluye con esa grandeza que lo caracteriza y penetra con cada solo de guitarra, de trompeta o saxofón para recordar que el blues es nostalgia, esa que tenemos por King.