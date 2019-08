Dúo texano Prizm, con aire ochentero

El retro pop de los años ochenta resurge para la generación actual, desde donde las cantantes Kris Williams Krisluv y Danni James forman el dúo llamado Prizm, el cual retoma la música popular y la mezcla con sintetizadores que complacen a las melodías de manera atractiva y bailable.

Originarias de Fort Worth, Dallas Texas, Prizm cuenta con un disco EP homónimo en el que destacan 4 canciones, los sencillos “All Night”, “You Know That You Love Me”, “Neon Road” y “L.O.V.E”, mismos con los que incursionaron en la música instrumental y con los que conforman el álbum lanzado el pasado 1 de julio, a través de las principales plataformas digitales como Spotify, ­Bandcamp, Amazon Music y Deezer.

La canción “All Night” tuvo una respuesta favorable al ser apoyada por el canal de YouTube de Iceberg Vibes, quien se encargó de publicar dicho tema el pasado 27 de febrero, donde ha acumulado más de 2,500 vistas.

Mientras que el sello discográfico Fixt Neon publicó de manera oficial el videoclip de la canción “All Night” (1 de julio), convirtiéndola en la antesala de los temas “You Know That You Love Me”, “Neon Road” y “L.O.V.E”, presentados el 2, 3 y 4 de julio respectivamente, con los que complementan el debut del proyecto estadunidense Prizm.

“Está repleto de brillantes tonos de sintetizador y ganchos vocales irresistibles, el EP debut homónimo de Prizm es una grabación imprescindible para los fanáticos del lado más brillante del synthwave”, menciona la disquera Fixt Neon en su canal de Youtube.

“Prizm mantiene la fiesta con pistas alegres y radiantes que combinan perfectamente el pop moderno con la sensibilidad de onda sintetizada, para un sonido que atraerá a cualquier generación”, agrega.

El dúo fue telonero de los artistas Atlantis Aquarius y Bryce Bangs el pasado13 de abril en Three Links, Deep Elloum en Texas, siendo el único evento que han ofrecido en lo que va del año. También fueron nominadas a los premios Music Awards Ballot 2019, en las categorías de Nuevo Artista, Actuación Pop, Mejor Interpretación Vocal Femenina y Canción del Año, celebrados el pasado junio en Fort Worth, Texas, Estados Unidos.