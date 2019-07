Dura renuncia de Urzúa; Herrera va a Hacienda

Carlos Urzúa se bajó ayer de la Cuarta Transformación del país y lo hizo a través de una breve y dura carta de renuncia al cargo de secretario de Hacienda. Los términos en los que deja la dependencia, a través de una carta que hizo pública, incluyen la indicación de que “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Me resultó ­inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”.

Otro golpe en la línea de flotación amlista fue el relativo al tema de la corrupción y tráfico de influencias, narrativas fundamentales de lo que el Presidente llama “la transformación de la vida pública del país: “Esto (la imposición de funcionarios en Hacienda) fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

El Presidente reaccionó a esto con rapidez y haciendo uso de su pieza más fuerte en la dependencia: Arturo Herrera, el subsecretario que ha salido al paso de diferentes cuestionamientos sobre el rumbo económico del país y que, no sin caer en contradicciones con el propio AMLO, muchas veces llevó la voz cantante cuando el propio Urzúa no aparecía.

LAS FOTOS DE AMLO-HERRERA Y LA DE LOS URZÚA. Las fotos pueden decir más que el discurso en esta ocasión. Carlos Urzúa abraza a su hija, quien piensa que su padre tomó una decisión sabia, y ambos se ven felices. En la otra imagen, un Andrés Manuel López Obrador con gesto serio y un Arturo Herrera con el cuerpo tieso, anuncian el plan de relevo en Hacienda.

Un cibernauta se burlaría: “Javier Duarte iba más feliz a la cárcel que Herrera a su ascenso”.

López Obrador indicaría que el cambio verdadero hace dudar incluso a quienes son parte de la transformación del país y que no se puede echar vino nuevo en botellas viejas. La alegoría presidencial fue complementada con una explicación más puntual:

“Él (Urzúa) no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias; no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, expresó el presidente en un videomensaje en el que nombra a Herrera sucesor de Urzúa. Herrera debe ser ratificado por el Congreso de la Unión, pero esto ya se está cabildeando, así que no se esperan sorpresas.

En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario federal reiteró que es necesario acabar con la corrupción e impunidad, así como hacer valer la austeridad republicana, “no puede haber gobierno rico con gobierno pobre”.

RATIFICACIÓN RÁPIDA . Tras la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados deberá convocar, a la brevedad, a un periodo extraordinario para ratificar como titular de Hacienda a quien fuera subsecretario, Arturo ­Herrera Gutiérrez.

La mayoría morenista, a través de Mario Delgado, comenzó el proceso para garantizar que el proceso de ratificación sea lo más rápido posible.

De acuerdo con el proceso legislativo, el Ejecutivo deberá enviar el nuevo nombramiento a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues tanto la Cámara baja como el Senado se encuentran en receso; una vez que sea recibido el oficio, Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, hará la convocatoria para llamar a los diputados a un periodo extraordinario.

De acuerdo con el artículo 74 constitucional es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad para ratificar a este funcionario, la oposición habla de dar una discusión seria, aunque no se esperan mayores trabas.

LOS QUE SE HAN BAJADO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

► Julio 2 Luis Abelardo González (Titular de la Unidad de Energías Renovables de la Sener)

► Junio 14 Tonatiuh Guillén López (Instituto Nacional de Migración)

► Mayo 25 Josefa González Blanco (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

► Mayo 21 Germán Martínez Cázares (IMSS)

► Mayo 15 Patricia Bugarín Gutiérrez (Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana)

► Abril 30 Patricia Vázquez del Mercado (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación)

► Abril 12 Simón Levy Dabbah (Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo)

► Febrero 16 Clara Torres (Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar)