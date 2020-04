Duras críticas a Trump por suspender fondos al OMS: “Culpar a otros no ayuda”

El anuncio del presidente de EU, Donald Trump, de que suspende la aportación económica que le hace a la Organización Mundial de la Salud (OMS), por “encubrir” la expansión del coronavirus y “alabar” la gestión de China sobre la pandemia, generó este miércoles una ola de críticas en todo el mundo.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, fue uno de los primeros en responder a la polémica decisión asegurando que ahora "no es el momento" para cortar fondos a la OMS. "Creo que la Organización Mundial de la Salud debe ser apoyada, ya que es absolutamente fundamental para los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra el covid-19", dijo en un comunicado. "Ahora no es el momento de reducir los recursos para las operaciones de la Organización Mundial de la Salud o cualquier otra organización humanitaria en la lucha contra el virus", agregó.

En una primera reacción del gobierno chino, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, indicó que la pandemia se encontraba en una etapa crítica y que la decisión de Washington afectaría a todo el mundo.

El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, recordó que “el virus no conoce fronteras" y señaló: “Culpar a otros no ayuda”. Por su parte, el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, también desaprobó la medida. "No hay razón para justificar este movimiento en un momento en que se necesitan sus esfuerzos más que nunca para ayudar a contener y mitigar la pandemia de coronavirus", tuiteó el político español.

El presidente de la de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, calificó la decisión de Trump como "profundamente lamentable".

En el continente oceánico, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que no estaba de acuerdo con los argumentos dados por el presidente Trump y dijo que la OMS era un instrumento clave en la lucha contra el coronavirus. "En un momento como este, cuando necesitamos compartir información y necesitamos consejos en los que podamos confiar, la OMS nos ha proporcionado eso", dijo y añadió: "Continuaremos apoyándola y continuaremos haciendo nuestras contribuciones".

Reacciones en Estados Unidos

La Asociación Médica Estadunidense, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes son algunas de las instituciones que se han pronunciado en contra de la medida.

"El presidente nos muestra su libro de jugadas políticas: culpar a la OMS, culpar a China, culpar a sus oponentes políticos, culpar a sus predecesores, hacer lo que sea necesario para desviar el hecho de que su administración manejó mal esta crisis y ahora está costando miles de vidas estadounidenses ", denunció el representante demócrata de la Cámara, Eliot Engel.

El cofundador de Microsoft fue otra de las personalidades estadunidenses que reaccionó al anuncio del presidente. En un tuit, Bill Gates dijo que el trabajo de la organización está ralentizando la propagación del covid-19.

"Detener los fondos para la Organización Mundial de la Salud durante una crisis de salud mundial es tan peligroso como parece. Su trabajo está frenando la propagación del covid-19 y si ese trabajo se detiene, ninguna otra organización puede reemplazarlos".

"El mundo necesita la @WHO ahora más que nunca", agregó el multimillonario.