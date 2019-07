Ebrard: tendríamos que compartir con EU bienes de El Chapo

Con la idea de repartir entre Estados Unidos y México los bienes de Joaquín El Chapo Guzmán y del Cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano propuso al de Donald Trump la instalación de un grupo binacional para determinar a cuánto ascienden los activos y cómo se podrían distribuir.

“Nos conviene y es inteligente tener un grupo binacional de investigación, porque si no, los activos que hubiese en Estados Unidos no los vamos a ver. Como será una tarea conjunta, tendremos que llegar a una negociación al final, en la recuperación. México no podrá quedarse con todos, pero Estados Unidos tampoco”, señaló Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

“Aquí lo relevante es lo que se deriva del juicio del Chapo, los testimonios que están en ese juicio, antes no los tenía el gobierno de México. Lo que se desahogó ahí son miles de millones de dólares, y por eso se tiene que hacer una investigación distinta a lo que han sido decomisos tradicionales o que ya se hicieron en el pasado”.

La parte mexicana estaría conformada por la SRE, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República.

Según Marcelo, el secretario de Estado norteamericano: Mike Pompeo, vio el plan “con suma simpatía”.

—¿Se hará la comisión binacional o aún está en análisis? —se le cuestionó.

—Es una propuesta, me dijo que la vio bien, pero tengo que esperar la respuesta oficial. De todas maneras, México ya cuenta con casi todas las constancias del juicio, porque ya las pedimos y han sido puestas a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera y remitidas también a la Fiscalía.

—¿Se tiene calculado a cuánto asciende la fortuna del Chapo?

—Hay diferentes estimaciones. Ésa es una de las primeras discusiones, porque hay cifras muy disímbolas, se maneja desde que son uno de los networks más ricos del mundo, ahí está lo de Forbes, hasta estimaciones más recientes de algunos medios en Estados Unidos que te hablan de 12 a 15 mil millones de dólares. Nadie tiene una cifra terminada.

—¿Por qué México necesita de Estados Unidos para recuperar estos bienes?

—Pensamos que una parte importantísima de las utilidades de estos networks o cárteles están en Estados Unidos, no en México. Si asumimos que hablamos de billones de dólares y que se paga allá, buena parte de las utilidades deben de estar en alguna parte de Estados Unidos y otra parte en México. Por eso pensamos que es binacional.

Otros dos puntos de la agenda mexicana planteada a Pompeo son: la repatriación de paisanos, vía aérea, a la Ciudad de México, y no sólo enviarlos a la frontera norte; y un mayor compromiso estadounidense para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador.