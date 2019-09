Economía digital, impuestos sin excepción

El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa que respalda la decisión del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Trbutaria (SAT) de corregir la omisión que estaba permitiendo a los grandes jugadores de la economía digital a nivel mundial generar ingresos en México sin enterar al fisco el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En la propuesta de Ley de Ingresos, la Secretaría de Hacienda propone que compañías como Uber, Netflix y Airbnb, tengan la obligación, como cualquier otro contribuyente en el país, de enterar el 16% correspondiente al impuesto al consumo.

Sin embargo, el senador Monreal, en una posición de avanzada, propone que estas compañías, cuyo éxito y expansión se desarrolla gracias a la tecnología y a la llamada economía colaborativa, tengan la obligación de integrar a sus contenidos insumos nacionales, al menos en un 30%. La iniciativa de Monreal recupera la profunda preocupación de los empresarios que han visto cómo sus márgenes están disminuyendo o registrando problemas para seguir invirtiendo ante la presencia de compañías que simplemente no están compitiendo en las mismas condiciones tributarias. Vale la pena reconocer a compañías como Cabify que también se desarrollan en la economía digital y que han informado no tener problema en las nuevas condiciones tributarias simplemente porque nacieron como una empresa que entera el IVA y cualquier otro impuesto al fisco mexicano. En cambio, Uber tendrá que ajustar muchas tuercas fiscales. En el sector de la distribución de películas, los jugadores mexicanos están observando cómo su competencia simplemente descrema el mercado y los deja con los impuestos. Tanto la iniciativa de Monreal como la propuesta de la Ley de ingresos de la Secretaría de Hacienda deben prosperar, porque no solamente protegerán de la inequidad a los jugadores mexicanos, sino quedarán ingresos a la hacienda pública en un momento clave del equilibrio presupuestario nacional.

Claro Shop va por mercado de Telmex

Quienes están un poco confundidos con las estrategias que ha iniciado Teléfonos de México, la joya de la corona de América móvil, son los propios trabajadores de la empresa de telefonía básica, ya que ante la situación de la economía y su desaceleración, Telmex restringió los planes de crédito revolvente para sus clientes. Así, disminuyó hasta en un 50% la línea de financiamiento que tradicionalmente otorgaba a sus clientes cumplidos para adquirir equipo de cómputo, accesorios y pantallas. No sólo eso,Telmex también promueve que la venta de esos equipos, cuando sus clientes logran la autorización, se realice a través de su plataforma digital vía Claro Shop. El cambio no tendría nada de malo si no se estuviera observando como una vía para que sea Claro Shop la que reporte utilidades y no Telmex, Lo que los trabajadores interpretan como una afectación a sus intereses. Aparentemente, dicen en el Sindicato de Telmex, a la telefónica le conviene reportar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones que sus negocios no van bien, aunque se le cataloga como un agente preponderante.

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

Twitter: @LaVillehas1