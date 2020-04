Economistas a AMLO: salve lo que pueda con el mayor gasto en la historia del país

Que el gobierno gaste y gaste mucho, como nunca en la historia moderna de México a efecto de evitar que la crisis económica que seguirá a la emergencia sanitaria sea tan devastadora como la de 1994, ése es uno de los consensos que pudo palparse este jueves en el taller Respuesta a la emergencia económica, realizado a través de videoconferencia.

Javier Treviño, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), e incluso el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, representado por Roberto Velez, llegaron con esa premisa al taller, cuando en el pasado habían sido más adeptos a la disciplina gubernamental en el gasto.

Una cifra que se manejó durante la videoplática, fue de 2.5 del PIB como gasto necesario para que (como señaló el representante del CCE) el gobierno se convierta en el agente económico capaz de mitigar la crisis.

Pero el taller resultó más significativo por convertirse en un antecedente directo de la reunión de empresarios con Andrés Manuel López Obrador, que estaba agendada previamente para las primeras horas de la tarde. Quedó claro que el empresariado mexicano le pide al gobierno federal realizar ese gasto público histórico para tratar de salvar el mayor número de empleos existentes y la mayor cantidad de elementos de la planta productiva del país. A la par, le señala la necesidad de flexibilizar el pago de impuestos hasta que pase la crisis sanitaria, sin que ello implique la condonación, aunque sí la posposición del pago.

Por la mañana, el presidente López Obrador había sido mucho más optimista que los empresarios y que su propia Secretaría de Hacienda. El mandatario dijo en su mañanera que no estaba de acuerdo con previsiones de hundimiento económico plasmado en los Pre-Criterios del Paquete Económico 2021. AMLO tampoco cree en un escenario de desaparición masiva de pequeños y medianos negocios (como en 1994) y, por tanto, tampoco piensa que el desempleo se vaya a generalizar.

Ya que no ve un panorama de decrecimiento tan marcado, las medidas que ofreció también fueron moderadas, como una devolución rápida del IVA a empresarios y personas físicas.

El programa presidencial de empleo, para lo que queda de 2020 y el próximo año, parece centrarse en la creación de nuevos puestos laborales, mientras que en el citado taller se habló de la necesidad de salvar el empleo existente.

Si se quiere preservar la planta productiva, señaló Enrique Provencio (UNAM), deben defenderse los restaurantes, los hoteles, las estéticas existentes; va a ser mucho más difícil la recuperación si no se hace esto.

Por su parte, Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estableció que la crisis económica que se viene, consecuencia de la pandemia del COVID-19, es una “crisis mutante”, ante la cual los diagnósticos que se han hecho no necesariamente resultan certeros, y refirió el pronóstico de The Bank Of America, de una caída para nuestro país, de 8 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) en lugar del casi 4% que calculó Hacienda con horas de diferencia.

“Es un balde de agua fría”, dijo en torno a este pronóstico, que debe ser tomado, con mucho cuidado. Durante su participación, en el Taller virtual Respuesta a la emergencia económica, de la organización Pensando en México, Villarreal puntualizó que estamos en una situación que en Europa se ha llamado de “economía de guerra”, y una contracción de 6.7 y 8 por ciento sería devastadora para el país, regresaríamos al sexenio perdido en lo económico, pero también con consecuencias sociales muy graves”, estableció.

En diferentes momentos, salieron a relucir los precriterios del paquete económico 2021 donde Hacienda pronosticó el 3.9 por ciento de decrecimiento del PIB para este año. Allí, se señaló, hay una disminución del gasto en servicios comunitarios que deben considerarse estratégicos, como agua, higiene pública de las ciudades, protección civil o seguridad pública. La lógica del ahorro amlista sigue presente. El economista Enrique Cárdenas sostuvo que el gasto necesario debería alcanzar el 4.5 por ciento del PIB y que de ese tamaño era la necesidad de deuda, algo que tampoco está presente en los Pre-Criterios.

EMPRESARIOS NO QUIEREN RESCATE. Javier Treviño, director de política públicas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) adelantó algunos de los planteamientos que se presentarían ante el Ejecutivo.

Entre los puntos más importantes resaltó la necesidad de disminuir el 5 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que el gobierno pague los adeudos a sus proveedores, dar créditos de la banca de desarrollo para micro, pequeños y medianos empresarios.

Treviño Cantú sostuvo que es peligroso comparar el apoyo a empresarios con rescate. “No queremos rescate”, el sector empresarial no quiere la condonación de impuestos, pero sí que haya un diferimiento de pagos de las empresas hasta 90 días sin cargo de intereses.

“Estamos corriendo un grave riesgo, enorme, cuando los dirigentes del país utilizan mal la historia y razonan por analogías, y analogías que no van a rescatar empresas que no hay otro Fobaproa. No se dimensiona el impacto que puede tener esta crisis para la próxima generación y el riesgo que estamos corriendo”, estableció.