Edición de genes, partícula de Dios e hitos astronómicos, protagonistas de la última década

La década comprendida desde el primer minuto de 2010 hasta el último de 2019 será recordada en la ciencia por haber comprobado tres fenómenos que se habían predicho teóricamente y por haber permitido al ser humano manipular las bases de la vida en una profundidad que no se esperaba, de acuerdo con la revista científica estadunidense Science.

En los diez años recientes se demostró la existencia del Bosón de Higgs, popularmente llamado La partícula de Dios, así como las ondas gravitacionales o arrugas de espacio y tiempo, además de que se obtuvo la primera fotografía de un agujero negro.

En el campo de la biomedicina, primera vez se construyó una molécula de ADN de bacteria dentro de un laboratorio. Otro grupo logró editar los genes de embriones humanos para evitar enfermedades hereditarias y un científico trabajó secretamente, violando procesos de bioética, para editar e implantar dos embriones humanos editados, de los que nacieron dos gemelas.

En arqueopaleontología, se demostró que el ser humano actual u Homo sapiens existe, al menos, desde hace 300 mil años y, en farmacoquímica, se inventaron los medicamentos PrEP, para evitar el contagio de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del mortal Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida). Ésos son algunos los hitos más grandes de la ciencia en los diez años que concluyen este martes por la noche.

2010. PRIMER ADN SINTÉTICO. En 2010 un grupo de científicos creó el primer ser vivo que tenía una parte indispensable para la vida que fue fabricada en laboratorio: su ADN. Científicos del Instituto J. Craig Venter informaron que lograron construir el primer genoma totalmente manufacturado en laboratorio. Se trató de un genoma de la bacteria Mycoplasma mycoides a partir de más de un millón de pares de bases de su Ácido Desoxirribonucleico o ADN. Luego, insertaron este genoma diseñado por humanos en otra bacteria, Mycoplasma capricolum, que había sido vaciada de su ADN. La maquinaria de M. capricolum pronto comenzó a traducir las instrucciones de este genoma sintético en acción, reproduciéndose tal como lo haría M. mycoides.

2011. PREP CONTRA EL VIH. En 2011 una noticia cimbró la salud pública de todo el mundo. Una píldora diseñada en Estados Unidos demostró que, si se tomaba diariamente, puede reducir el riesgo de adquirir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Esa pastilla inició la familia de medicamentos PrEP. El primer permiso de venta fue dado para la pastilla llamada Truvada y la revista Science llamó a este logro el “avance del año” porque fue el primero desde 1994 en mostrar una nueva manera de prevenir la transmisión del VIH de una persona a otra. El estudio que validó esta autorización comenzó en 2005 y publicó sus resultados en 2011. Los investigadores encontraron una reducción del 96 por ciento en la transmisión del VIH. Después de la autorización y venta, el estudio se extendió y los datos finales de 10 años de vigilancia de pacientes fueron reportados en la revista médica estadunidense The New England Journal of Medicine en 2016, que mostraron una reducción del 93 por ciento en la transmisión del VIH.

2012. BOSÓN DE HIGGS. En julio de 2012, científicos que trabajaban en el acelerador de partículas más grande del mundo anunciaron que experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) habían descubierto por fin evidencia de la última partícula no descubierta predicha por el Modelo Estándar de Física. El Bosón de Higgs había sido encontrado. Popularmente, varios medios llamaron a este hallazgo, la partícula de Dios. En realidad es una partícula asociada con el campo de Higgs, que es un campo de energía en la raíz de por qué las partículas tienen masa. Las partículas ganan masa al atravesar este campo tridimensional, creando pequeñas perturbaciones en el campo. Cuando el campo experimenta un gran estallido de energía en un lugar en particular, emite un bosón de Higgs. En 2013, los físicos confirmaron que sus observaciones de 2012 eran de hecho la partícula esquiva, a veces llamada la partícula de Dios debido a su papel en la entrega de todas las demás partículas masa.

2013. FUERA DEL SISTEMA. Después 35 años de haber sido lanzada desde la Tierra y volar cerca de varios planetas y lunas, la sonda espacial Voyager 1 de la NASA hizo historia en 2013, cuando se informó que convirtió en el primer artefacto humano que salió oficialmente el sistema solar. La sonda fue lanzada en 1977 y pasó por Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y sus lunas. Desafortunadamente, al salir del sistema solar no pudo enviar información por fallas en sus equipos, pero este año, 2019, también salió del sistema solar la segunda sonda espacial, Voyager 2, que también fue lanzada en 1977, pero recorrió otra ruta y ya está mandando datos de lo que hay en el espacio entre estrellas o interestelar.

2014. ONDAS GRAVITACIONALES. Antes de 2014, los científicos sólo tenían evidencia indirecta del Big Bang, que es la teoría que describe el origen del universo hace 13 mil 800 millones de años. Pero en 2014, los científicos observaron evidencia directa de esta expansión cósmica, en forma de ondas gravitacionales alteraciones literales en el espacio-tiempo, que se pueden comparar con arrugas de un gran mantel sobre el que se extiende el universo y que aparecieron en la primera fracción de segundo después del Big Bang. Estas ondas generaron cambios en el fondo cósmico que un grupo científico detectó utilizando el telescopio de imágenes de fondo de la polarización extragaláctica cósmica 2 (BICEP2) en la Antártida.

2015. EDICIÓN DE GENES HUMANOS. Posiblemente la mayor historia biomédica de la década es la aparición de una tecnología para editar o modificar genes específicos, llamada CRISPR. Esta tecnología surge de los mecanismos de defensa naturales de algunas bacterias y usa una enzima llamada Cas9 que actúa como un par de tijeras moleculares. El primer paso a lo largo de este camino se tomó en 2015, cuando científicos de la Universidad Sun Yat-sen, China, informaron que hicieron las primeras modificaciones genéticas a embriones humanos usando CRISPR. Los embriones no eran viables, y el procedimiento fue sólo una primera prueba.

2016. EXOPLANETA HABITABLE. En 1992 se fotografió, por primera vez, un planeta girando alrededor de una estrella lejana al Sol. Pero fue hasta 2016 cuando se descubrió un planeta que tiene las condiciones para albergar vida, por la distancia que tiene hacia su propio sol (estrella) y porque es altamente probable que tiene agua. Ese exoplaneta está a sólo 4.2 años luz de distancia. El planeta está en la estrella Próxima Centauri y la información que se ha obtenido de su observación ha abierto una corriente de investigación en busca de planetas habitables.

2017. HUMANOS ANTIGUOS. Un descubrimiento anunciado en 2017 concluyó que los fósiles más antiguos de los humanos actuales u Homo sapiens tienen 300 mil años, es decir, 100 mil años más de lo que se creía anteriormente. Los investigadores del Instituto Max Planck, de Alemania encontraron maxilares y pedazos de cráneo en una cueva en Marruecos, donde cinco individuos pueden haberse refugiado durante una cacería. El sitio de descubrimiento, en el norte de África, cambia la idea de que los primeros seres humanos vivieron en el este de África.

2018. BEBÉS EDITADOS. Tres años después de la primera edición de embriones humanos no viables con la técnica CRISPR, el científico chino He Jiankui anunció que editó los genomas de dos embriones que luego fueron implantados, a través de fecundación in vitro, en el útero de una mujer y nacieron niñas gemelas que son los primeros bebés CRISPR del mundo. Apenas ayer, 30 de diciembre de 2019, el científico fue condenado a tres años de cárcel en China por romper protocolos de bioética. El inquietante proceso biomédico ocurrió y todavía hoy se estudian los posibles efectos secundarios para las niñas.

2019. OSCURA FOTOGRAFÍA. Desde 1783 se supo que en el espacio había agujeros negros o regiones donde era atrapada toda materia y luz, pero eran invisibles, hasta este año. En 2019 científicos capturaron una primera fotografía de un agujero negro, tan ancho como nuestro sistema solar y localizado a 53 millones de años luz de distancia de la Tierra, en el centro de la galaxia Messier 87. La imagen parece una dona brillante por la materia que circunda y está a punto de caer en el abismo de oscuridad. Ahí está el punto sin retorno, llamado Horizonte de eventos.