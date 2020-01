Ediles del PAN dicen que no hay reglas claras

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, reveló que integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se reunirán el próximo martes con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar la entreda en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en sus respectivas entidades.

Adelantó que, en el encuentro y en rueda de prensa, los gobernadores panistas pedirán respeto a los estados que están haciendo las cosas bien a fin de que “no descompongan lo que sirve”.

Tras externar su renuencia a dar de alta el Insabi en la entidad por la opacidad que existe, el mandatario estatal afirmó que sostuvo llamadas con varios gobernadores sobre la incertidumbre suscitada a nivel nacional.

Explicó que como no existen reglas claras de operación (padrones protocolos, recursos), los gobernadores del PAN ya realizan un análisis rumbo a las acciones a tomar. Y abundó en que “estamos muy preocupados no sólo de Acción Nacional sino también otros gobernadores porque precisamente parece ser que hicieron una reforma al vapor”.

Rodríguez Vallejo criticó que “no estaban preparados para este cambio y lo hicieron entrar en vigor sin tener todavía las adecuaciones ni presupuestales ni administrativas”. Calificó de error la creación del Insabi porque no se tuvo la preparación suficiente, “el Gobierno federal no tiene una respuesta concreta hasta ahora”, dijo.

Prevé que para este año harán falta mil 500 millones para completar los 13 mil millones de pesos que cuesta el sistema de salud guanajuatense, aun cuando el gobierno estatal ya aporta 5 mil millones, por ende, está revisando con las Secretarías de Finanzas y de Salud para ajustar su presupuesto.

De no conseguir los mil 500 millones, advirtió que tomará dos acciones importante en Guanajuato. Primero, quienes sean derechohabientes en el IMSS o ISSSTE deberán atenderse en esos institutos, “ya no vamos a poder atender nosotros. Anteriormente sí lo hacíamos pero nos lo pagaba gobierno federal, ahora ya no habrá ese boquete”.

Segundo, salvo urgencias o emergencias, no se atenderá a personas de otros estados porque no habrá recurso para ello. “Yo tendré que garantizar el servicio para los guanajuatenses”, aseveró.

Sinhue Rodríguez reafirmó que jamás firmará la desaparición del Seguro Popular en su estado para que entre en operación el Insabi ya que eso sería “entregarles el sistema de salud, si de por sí ya nos están quitando el dinero, ¿de dónde sacar los 5 mil millones?”.

IMPORTA LA CUOTA DE RECUPERACIÓN. El gobernador de Guanajuato juzgó necesarias las cuotas de recuperación pues, según previo estudio socio-económico, quienes pueden pagar lo hacen y quienes no cuentan con la posibilidad se abstienen del pago, la cual es una cantidad mucho menor a cualquier costo en hospital privado.

Aseguró que mucha gente prefiere atenderse en los hospitales incorporados al Seguro Popular, ahora Insabi, porque a diferencia del ISSSTE o IMSS la atención es más rápida y hay medicamentos, por lo que recomendó a la población reclamar al Gobierno federal porque “nosotros no descompusimos esto”.

Resaltó que la Secretaría de Salud federal afirmó que Guanajuato cuenta con uno de los mejores sistemas de salud, el segundo en el país, ya que no tiene adeudo ni desabasto.