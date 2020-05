Eduardo Rosa despunta para todo el mundo en La Casa de Las Flores

Foto: (Especial) El actor participó en la segunda y tercera temporada de la exitosa serie de Netflix, interpretando a Alejo, la mujer trans que es la ex pareja de Paulina de la Mora (Cecilia Suárez).

Eduardo Rosa se ha infiltrado en el corazón de los mexicanos por su interpretación como Alejo en la serie La Casa de las Flores: “Mi personaje es un joven con un pasado peculiar, que sufrió de cáncer saliendo avante y con carácter extrovertido, quien llega a desestabilizar a la familia De la Mora, para develar varios secretos que en esta tercera temporada saldrán a la luz y darán un giro de tuerca a la trama”, compartió el actor español con Crónica.

“Fue un viaje muy bonito y un reto muy grande, ha sido un regalo poder aprender del director Manolo Caro y de todos los compañeros que le hicieron llevar este reto de la mejor manera”, agregó.

Narró cómo fue trabajar con Caro y cómo significó todo una travesía que lo llevó a adquirir experiencia: “Hace un año y pico hice una prueba desde España para una serie muy buena que había en la otra parte del mundo, era La Casa de las Flores. Hice el casting pensando que era poco probable que me escogieran pero pasaron tan solo unas horas y me avisaron que me habían escogido”, explicó.

Ya había trabajado en España pero nunca en una producción internacional y de éxito mundial, sin embargo corrió el riesgo y tomo la decisión de venir a México para participar en la segunda y tercera temporada. Además, reconoce que la producción ayuda a visibilizar la diversidad sexual.

“Creo que la serie nos muestra la importancia de ser felices siendo nosotros mismos y de no prestar atención a las opiniones de terceros. No hay apología de las relaciones en toda su diversidad pero todas las que existen en la historia, se colocan al mismo nivel”, reflexionó a la vez que reconoció la fraternidad que existe entre el público latinoamericano con los artistas, la cual trasciende toda clase de fronteras.

Recientemente participó en la cinta de misterio Legado en los huesos, dirigida por Fernando González Molina, así como en otros proyectos por los que se siente entusiasmado: “He tenido mucha suerte con las series, por ejemplo, estando en cuarentena he podido presentar tres proyectos: La Casa de las Flores, Legado de los huesos y ‘Mariposa’, el ultimo videoclip de Claudio López; debido a todo esto hemos tenido mucho trabajo”, concluyó.