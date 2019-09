Educal debe 80 mdp a más de 100 editores: Juan Luis Arzoz

El presidente de la Caniem confía en que este problema financiero sea resuelto por la Secretaría de Hacienda y el FCE. Se trata de un adeudo viejo, pero al no pagar, las empresas lo resienten, añade.

La entidad paraestatal Educal tiene un adeudo con el gremio de editores, de 80 millones de pesos, así lo indicó en entrevista Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), quien confía en que dicho problema financiero sea resuelto por la Secretaría de Hacienda y el Fondo de Cultura Económica (FCE).

“El adeudo es viejo, no es de esta administración. Nos afecta porque Educal es una cadena de ciento y cacho de librerías que para muchos editores es importantísima, llega a ciudades donde nadie llega. Al no pagarles recienten mucho su flujo de capital. El problema está latente desde el año pasado”, explica.

¿A cuánto asciende la deuda?, se le pregunta. “Las librerías Educal se siguen surtiendo para no desaparecer los canales, pero al no recibir el pago hay editoriales que están muy perjudicadas. El monto (de la deuda) es 70 u 80 millones de pesos, que no es mucho, pero en libros es muchísimo”, responde.

¿Ha platicado la Caniem con el FCE?, se le interroga. “Hemos platicado con la gente del FCE y los hemos encontrado con buena recepción solo que siento que no está en sus manos, esto es un tema de Hacienda y no de ellos”, señala.

Hasta 2018, Educal era una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Cultura, es decir, pertenecía al gobierno federal, pero contaba con autonomía para ­desempeñar funciones de un organismo privado y generar sus propias utilidades.

La principal tarea de Educal era distribuir y comercializar libros para incrementar la oferta editorial en todo el país a través de una red de librerías propias y afiliadas. Además, era una entidad con incidencia en las ferias de libros nacionales e internacionales.

A la pregunta de cómo se llegó a esa deuda, Arzoz Arbide comenta no estar seguro, pero supone que fue un problema de recaudación.

“Creo que la recaudación que hacía Educal se iba para Hacienda y Hacienda no regresaba (el dinero), es eso y no que Educal se haya quedado con el dinero de las ventas sino que la recaudación que se hacía, iba o va para Hacienda”, opina.

¿Cuántos son los afectados?, se le cuestiona. “Más de 100 editores. Hay muchos independientes que tienen tres o cuatro títulos (al año), pero los grandes también están metidos ahí, al igual que distribuidores que traen libros de otros lados”, indica.

¿Quiénes son esos grandes que menciona?, se le inquiere. “Creo que Educal tiene un adeudo grande con Planeta, también Penguin Random House, aunque tienen otras salidas de venta, pero son de obra de interés general (la que llega a Educal). No tengo el detalle porque en la Caniem lo que tenemos que hacer es conciliar las partes”, indica.

—En caso de que Educal se declarara en quiebra, ¿qué haría el gremio editorial?

—Las pequeñas y medianas van a sufrir mucho. No sé fiscalmente qué sea declararse en quiebra, no sé cómo afecte la transición que están haciendo (la fusión del FCE con la Dirección General de Publicaciones y Educal, antes pertenecientes a la Secretaría de Cultura).

“La gente del FCE conoce mejor el proceso que nosotros, pero es una situación incómoda porque muchos editores he visto que están sufriendo”, responde.

—¿Cree que tienen el tiempo en su contra?

—Los tiempos van en contra pero también debemos de poner de nuestra parte y entender que la gente es nueva y tiene que aprender. Hay que ayudarlos con nuestra experiencia. Si la gente es nueva no puedes esperar que sepa lo que la gente que lleva ahí 10 años.