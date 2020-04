Eivaut Rischen madura entre irreverencias y dramas migratorios

Eivaut Rischen, actor de origen holandés quien en los últimos años ha encarnado a El Morris, personaje protagónico de la serie Run Coyote Run, la cual se ha caracterizado por mostrar la vida y las batallas que se libran en la frontera norte del país. Entre el agobiante sol del desierto y el peligro que implica un ambiente tan agreste, llega a su tercera temporada planeando situaciones hilarantes en medio de la vida y la muerte.

“Definitivamente la serie se ha transformado desde su primera temporada, ha encontrado el balance perfecto entre la comedia y el drama. Los personajes son más adultos, así como nosotros, ellos también han crecido. Por ejemplo, mi personaje de El Morris era mucho más pequeño, rebelde y despreocupado”, expresó el actor Eivaut Rischen, en entrevista con Crónica.

“Le han pasado cosas que le han cambiado el alma, es curioso, porque, durante este proceso también a mí me pasaron cosas a nivel personal que te impactan, te golpean y te ayudan a crecer. De cierto modo maduré y crecí junto a El Morris”, agregó el actor, quien radica en nuestro país desde años atrás.

Run Coyote Run, creada por Gustavo Loza, sucede en el desierto de Sonora, un lugar ajeno para la mayoría del país. Enorme, aislado, alimentado por la incertidumbre y el sol, Eivaut, entiende que es importante reconocer la realidad que pisas, para adentrarte lo suficiente a un personaje para hacerlo tangible ante la gente.

En esta nueva temporada, se sigue al dúo de amigos Gama, oriundo de Naco, Sonora, hijo de polleros y beisbolista frustrado, interpretado por el mexicano Harold Torres y Morris, aventurero, estadounidense y “anti-yankee” que niega su origen y odia el sistema capitalista, interpretado por Eivaut Rischen.

Gama y Morris aún se encuentran al frente de Run Coyote Run, su agencia de turismo aventura que lejos de ofrecer viajes de placer, brinda en realidad, un servicio especializado de asistencia en migración ilegal, capaz de burlar hasta el más férreo control de frontera mediante los artilugios más inesperados.

“En esta tercera temporada conviví mucho con la gente local. Estuvimos hospedados cuatro meses seguidos en el desierto y no salimos de Cananea, en esta ocasión quise mezclarme con la gente real de Nogales, por ejemplo, gracias a eso logré entender más la vida de la gente en la zona. Me di cuenta que no existe ni el bien ni el mal, nada más la ignorancia, mucha gente que se adentra en el narco es porque tienen familias, porque no existe otra forma de sobrevivir, aprendí a no culpar a nadie por cómo se gana la vida”, declaró.

Eivaut ha demostrado ser un artista todo terreno, que se salve desenvolver en papeles de ficción distintos entre sí. Lo que ha llevado que su trabajo se visible no solo en series para la TV restringida y plataformas digitales, sino también, para telenovelas en la pantalla abierta y participaciones en cine como en Moronga. El actor holandés sabe de la importancia de la versatilidad y las ventajas del entorno en que desenvuelve.

“Hay actores que puede salir y entrar a personaje dependiendo el momento en lugar, para mi es muy complicado hacer eso, cuando grabó como el Morris, ese acento norteño se me queda durante un buen rato, y creo que es algo que tengo que corregir”, explicó el actor.

“Me gusta la variedad opciones, creo que el público es el que gana al final del día. Hay mucho más trabajo, y eso es una realidad, sin embargo, cada vez es más difícil llegar y convencer al público. Siento que todas estas plataformas aún van a evolucionar mucho más lejos, pero la calidad del producto es lo que seguirá dictando el cómo se hacen las cosas”, finalizó.

Run Coyote Run estrena su tercera temporada este 28 de abril por la pantalla de FX y en la aplicación de Fox Premium.